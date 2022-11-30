Шойгу рассказал, сколько мобилизованных уже завершили обучение перед отправлением на СВО

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о том, сколько мобилизованных уже успели пройти обучение перед отправлением в зону СВО. По словам Шойгу, за два месяца обучили более 300 тысяч резервистов. В обучении задействовали три тысячи инструкторов, а подготовка проходила на более чем 100 полигонах в России и Белоруссии.
— В учебных центрах подготовлены более 8 тысяч экипажей танков и бронемашин, расчетов артиллерии, ПВО, беспилотников и радиоэлектронной борьбы, — рассказал Шойгу.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о том, что в рамках частичной мобилизации призваны уже 318 тысяч человек, из которых 49 тысяч выполняют боевые задачи. Сам Сергей Шойгу на селекторном совещании 1 ноября называл другое число: по его словам, 87 тысяч человек направлены в районы боевых действий.
Также Минобороны сообщало, что прекращает выдавать повестки по мобилизации. При этом официальный указ о ее завершении, по мнению Кремля, не нужен.