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Спецоперация на Украине

Шойгу рассказал, сколько мобилизованных уже завершили обучение перед отправлением на СВО

Подготовка длилась два месяца на более чем 100 полигонах в России и Белоруссии

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В обучении задействовали три тысячи инструкторов

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Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о том, сколько мобилизованных уже успели пройти обучение перед отправлением в зону СВО. По словам Шойгу, за два месяца обучили более 300 тысяч резервистов. В обучении задействовали три тысячи инструкторов, а подготовка проходила на более чем 100 полигонах в России и Белоруссии.

— В учебных центрах подготовлены более 8 тысяч экипажей танков и бронемашин, расчетов артиллерии, ПВО, беспилотников и радиоэлектронной борьбы, — рассказал Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о том, что в рамках частичной мобилизации призваны уже 318 тысяч человек, из которых 49 тысяч выполняют боевые задачи. Сам Сергей Шойгу на селекторном совещании 1 ноября называл другое число: по его словам, 87 тысяч человек направлены в районы боевых действий.

Также Минобороны сообщало, что прекращает выдавать повестки по мобилизации. При этом официальный указ о ее завершении, по мнению Кремля, не нужен.

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Минобороны РФРоссияСергей ШойгуУкраинаСпецоперацияЧастичная мобилизация
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