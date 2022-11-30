«Я свой чеченский опыт засунул глубоко»: исповедь военного, который был на Украине и снова туда едет

— Это моя не первая война... но эта не похожа ни на что! Чеченская — это просто парад был, там, на Украине, всё по-другому, — первая фраза, которую говорит Сергей при встрече.
42-летний ветеран боевых действий из Тюмени согласился рассказать 72.RU о своем боевом опыте на Украине, сравнив его с чеченским. Он попросит не называть его фамилию и не показывать лицо, потому что снова собирается на СВО. Хотя у него есть претензии к организации, подготовке военных и к выплатам.
Каково это — оставить работу со стабильным заработком, жену с маленьким ребенком, близких и уехать на специальную военную операцию? Рассказ тюменца с позывным Седой смотрите в видеосюжете чуть выше.
— Всё было хорошо, абсолютно: работа, заработная плата, семья. Я не знаю почему, но мне нужна была правда. Своя правда о данной специальной военной операции. Я с 2014 года наблюдал за Украиной. Еще в середине нулевых ездил туда на море, просто отдохнуть. Мне было интересно, что там происходит и почему именно так всё, — объясняет он.
Сергей заключил контракт на три месяца. После небольшой подготовки мужчин отправили на территорию Украины. По его словам, обстрелы со стороны ВСУ шли регулярно. Какие-то российские бойцы не выдерживали напряжения и уезжали обратно.
новость из сюжета
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— Я на тот момент свой чеченский опыт засунул глубоко-глубоко... До меня тогда дошло, что здесь специальная военная операция идет и противник — это регулярная армия, а не бандформирования, как это было когда-то на Кавказе.
Сергей признаётся, что видел и мирных жителей на Украине. Они жили в очень тяжелых условиях — в подвалах, готовили на костре.
Военный пробыл на Украине три месяца — с июня по сентябрь. За это время, признаётся тюменец, он получил меньше обещанного. Сергей обратился с письменными обращениями по поводу невыплаченных денег в военную прокуратуру. Ответ ожидается. Редакция 72.RU также обратилась с запросами в военную прокуратуру и в Министерство обороны ЦВО за разъяснением о невыплатах обещанных денег Сергею и другим военнослужащим. Ответы также ожидаются.
Несмотря на всё это, Сергей решил ехать снова на СВО. На вопрос, не страшно ли ему, он отвечает: «Больше пугает тишина здесь, в России».
Полную историю военного можно прочитать здесь.