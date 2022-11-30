«Я свой чеченский опыт засунул глубоко»: исповедь военного, который был на Украине и снова туда едет

Каково это — оставить работу со стабильным заработком, жену с маленьким ребенком, близких и уехать на специальную военную операцию? Рассказ тюменца с позывным Седой смотрите в видеосюжете чуть выше.

— Всё было хорошо, абсолютно: работа, заработная плата, семья. Я не знаю почему, но мне нужна была правда. Своя правда о данной специальной военной операции. Я с 2014 года наблюдал за Украиной. Еще в середине нулевых ездил туда на море, просто отдохнуть. Мне было интересно, что там происходит и почему именно так всё, — объясняет он.

