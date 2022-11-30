В России пересмотрят Кодекс судейской этики

— В целом вызовы, угрозы, с которыми столкнулась и сталкивается сегодня страна, не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода при проведении судебных разбирательств, следственных и других процессуальных действий. Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией: они незыблемы, мы никогда не должны об этом забывать, — заявил Путин. — В этой связи считаю важным сказать и о том, что полностью себя оправдало создание 16 новых апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции — и с точки зрения повышения гарантий прав граждан в судебном процессе, и для более тщательного выявления и быстрого устранения судебных ошибок.