В России пересмотрят Кодекс судейской этики

В Кремлевском дворце стартовал юбилейный десятый Всероссийский съезд судей. Мероприятия съезда будут проходить три дня. В первый день съезда, 29 ноября, перед участниками выступил с речью Владимир Путин. Президент подвел итоги последних лет работы судов и поблагодарил собравшихся.
— В целом вызовы, угрозы, с которыми столкнулась и сталкивается сегодня страна, не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода при проведении судебных разбирательств, следственных и других процессуальных действий. Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией: они незыблемы, мы никогда не должны об этом забывать, — заявил Путин. — В этой связи считаю важным сказать и о том, что полностью себя оправдало создание 16 новых апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции — и с точки зрения повышения гарантий прав граждан в судебном процессе, и для более тщательного выявления и быстрого устранения судебных ошибок.
Всероссийский съезд судей анализирует состояние судебной системы, принимает решения о ее дальнейшем развитии. Планируется, что делегаты из разных регионов России рассмотрят внесение изменений в Кодекс судейской этики, а также сформируют новые составы Совета судей, Высшей квалификационной коллегии судей и Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи.