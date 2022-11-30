«Встанет из гроба — и домой». Родня 6 часов просидела на кладбище с покойником, которому не выкопали могилу

Татьяна поправила свою меховую шапку. Ее щеки покраснели то ли от злости, то ли от часов, проведенных на морозе. Она продолжила:

— Нам сначала сказали, через 30 минут будет готово. Они прошли. Сказали, два часа. Прошли. Потом опять два часа. Вообще не наше дело с этим разбираться. За всё уплочено.