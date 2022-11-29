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Ледяной дождь обрушился на регионы. Машины покрылись глазурью, на улицах — каток. Впечатляющие кадры

Стихия «сковала» улицы Владивостока, а до этого дождь прошел в Москве, Самаре и Нижнем Новгороде. Посмотрите, как это выглядело

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Этим утром, 29 ноября, Владивосток покрылся коркой льда — в городе прошел ледяной дождь. Осадки при попадании на переохлажденную поверхность замерзали, образуя гололед. Улицы превратились в каток, а машины покрылись глазурью. Из-за последствий непогоды пострадали десятки человек, трое получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Что происходило на улицах — смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.

До этого ледяной дождь прошел и в других регионах. В Самаре местные жители, пострадавшие из-за гололеда, выстраивались в очереди у травмпунктов. В Нижнем Новгороде под тяжестью наледи обрушились деревья и возникли перебои с электричеством в медучреждениях. А в Москве из-за ледяного дождя отменяли и задерживали авиарейсы.

Чего при такой погоде ждать от зимы? Мы поговорили об этом с метеорологами — читайте их прогноз.

Ледяной дождь
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