Ледяной дождь обрушился на регионы. Машины покрылись глазурью, на улицах — каток. Впечатляющие кадры

Этим утром, 29 ноября, Владивосток покрылся коркой льда — в городе прошел ледяной дождь. Осадки при попадании на переохлажденную поверхность замерзали, образуя гололед. Улицы превратились в каток, а машины покрылись глазурью. Из-за последствий непогоды пострадали десятки человек, трое получили серьезные травмы и были госпитализированы.
Что происходило на улицах — смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
До этого ледяной дождь прошел и в других регионах. В Самаре местные жители, пострадавшие из-за гололеда, выстраивались в очереди у травмпунктов. В Нижнем Новгороде под тяжестью наледи обрушились деревья и возникли перебои с электричеством в медучреждениях. А в Москве из-за ледяного дождя отменяли и задерживали авиарейсы.
Чего при такой погоде ждать от зимы? Мы поговорили об этом с метеорологами — читайте их прогноз.