Азов против «Азова»*: древний российский город отбивается от фантома украинского полка, пытаясь сменить имя за 29 миллионов

Но Болдырев продолжает борьбу на фронте внутреннем: в конце апреля, в самый разгар осады мариупольского завода «Азовсталь», активист опубликовал новое обращение — к державшим оборону «азовцам». В нём азовчанин говорил уже не на языке поддержки, а на языке войны — обращался к «нацистской падали» с требованием сменить название, чтобы «не позорить их город». Не обошлось без локального колорита — цитаты из письма запорожских казаков турецкому султану.



«Этим кончаем, поскольку числа не знаем, календаря не имеем, месяц в небе, год в книге, а день такой у нас, какой и у вас, за это поцелуй в сраку нас!»



Полк так и не переименовался, но его участники, находившиеся в «Азовстали», сдались в плен российским силам и оказались в том числе в ростовских колониях.



В сентябре 215 военнослужащих ВСУ, в том числе представителей «Азова», обменяли на 55 военных российско-донбасских сил. И одного украинца — Виктора Медведчука.

