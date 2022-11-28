Совет ЕС включил обход санкций в список уголовных преступлений: новости вокруг спецоперации за 28 ноября

ФСБ заявила, что предотвратила серию терактов в Запорожской области

Федеральная служба безопасности РФ заявила о предотвращении подготовки серии терактов в людных местах в Запорожской области. Как сообщает РИА Новости, в Мелитополе задержаны трое граждан Украины, ехавшие к месту закладки бомбы на рынке. По информации ФСБ, двое из них были ранее судимые за тяжкие преступления на Украине и после задержания сообщили, что действовали по заданию украинских спецслужб. Задержанные доставлены в Москву, против них возбуждены уголовные дела за подготовку терактов и незаконный оборот оружия. Личности задержанных не разглашаются в интересах следствия.