20idei
СЕЙЧАС -22°С
Пробки 3/10
usd 60.48
eur 62.88
Тема дняКогда ослабнут морозы в Новосибирске
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

В Кремле опровергли уход России с Запорожской АЭС

Об этом ранее заявил глава украинского «Энергоатома»

141

Ранее специалисты МАГАТЭ выявили повреждения на Запорожской АЭС

Поделиться

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы украинского «Энергоатома» Петра Котина о том, что были замечены признаки подготовки ухода России с Запорожской АЭС.

— Не нужно искать какие-то признаки там, где их нет и быть не может, — заявил Песков.

Сам Котин заявил об этом в прямом эфире на украинском телевидении в минувшее воскресенье. По словам главы «Энергоатома», еще рано говорить о том, что российские войска покидают АЭС, но они «готовятся к уходу».

Ранее в МАГАТЭ сообщили о выявленных повреждениях на Запорожской АЭС — на станции произошла нерадиоактивная утечка из-за повреждения резервуаров с конденсатом. Четыре инспектора МАГАТЭ осмотрели станцию после обстрелов 19 и 20 ноября. По словам главы агентства Мариано Гросси, ключевое оборудование осталось неповрежденным, непосредственной опасности радиоактивной утечки нет. После этого Гросси сообщил, что провел с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым в Стамбуле переговоры о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Дмитрий ПесковРоссияУкраинаСпецоперация на УкраинеЗапорожская АЭС
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
    КОММЕНТАРИИ0
    Гость
    Что я смогу, если авторизуюсь?

    Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2