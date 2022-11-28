В Кремле опровергли уход России с Запорожской АЭС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы украинского «Энергоатома» Петра Котина о том, что были замечены признаки подготовки ухода России с Запорожской АЭС.
— Не нужно искать какие-то признаки там, где их нет и быть не может, — заявил Песков.
Сам Котин заявил об этом в прямом эфире на украинском телевидении в минувшее воскресенье. По словам главы «Энергоатома», еще рано говорить о том, что российские войска покидают АЭС, но они «готовятся к уходу».
Ранее в МАГАТЭ сообщили о выявленных повреждениях на Запорожской АЭС — на станции произошла нерадиоактивная утечка из-за повреждения резервуаров с конденсатом. Четыре инспектора МАГАТЭ осмотрели станцию после обстрелов 19 и 20 ноября. По словам главы агентства Мариано Гросси, ключевое оборудование осталось неповрежденным, непосредственной опасности радиоактивной утечки нет. После этого Гросси сообщил, что провел с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым в Стамбуле переговоры о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.