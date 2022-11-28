В Кремле опровергли уход России с Запорожской АЭС

Ранее в МАГАТЭ сообщили о выявленных повреждениях на Запорожской АЭС — на станции произошла нерадиоактивная утечка из-за повреждения резервуаров с конденсатом. Четыре инспектора МАГАТЭ осмотрели станцию после обстрелов 19 и 20 ноября. По словам главы агентства Мариано Гросси, ключевое оборудование осталось неповрежденным, непосредственной опасности радиоактивной утечки нет. После этого Гросси сообщил, что провел с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым в Стамбуле переговоры о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.