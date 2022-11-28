«Русские, валите домой». Как журналист сбежал от мобилизации в Грузию и остался без работы — честный рассказ

Журналист из Тюмени Николай Фонаков после объявления частичной мобилизации уехал в Казахстан, а затем перебрался в Грузию: жил в Тбилиси, а сейчас — в Батуми. О людях, атмосфере, ценах и потрясающем отношении к животным — в колонке Николая Фонакова.



Тбилиси

В Грузию из Казахстана я добрался очень дешево — за 12 тысяч рублей. Была пересадка в Актау, а оттуда на самолете долетел до Тбилиси. На пограничном контроле очень долго стояли в очереди, но что удивительно, таможенник не произнес ни слова. Просто поставил печать в паспорт, и всё. Летел я, по сути, в никуда, потому что вариант жилья на несколько дней, который был изначально, отвалился. Но в самолете я познакомился с одним айтишником. Он backend-разработчик. Первые сутки я жил у него, а потом нашел хостел, где прожил две недели.