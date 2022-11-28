«Русские, валите домой». Как журналист сбежал от мобилизации в Грузию и остался без работы — честный рассказ

Журналист из Тюмени Николай Фонаков после объявления частичной мобилизации уехал в Казахстан, а затем перебрался в Грузию: жил в Тбилиси, а сейчас — в Батуми. О людях, атмосфере, ценах и потрясающем отношении к животным — в колонке Николая Фонакова.
Тбилиси
В Грузию из Казахстана я добрался очень дешево — за 12 тысяч рублей. Была пересадка в Актау, а оттуда на самолете долетел до Тбилиси. На пограничном контроле очень долго стояли в очереди, но что удивительно, таможенник не произнес ни слова. Просто поставил печать в паспорт, и всё. Летел я, по сути, в никуда, потому что вариант жилья на несколько дней, который был изначально, отвалился. Но в самолете я познакомился с одним айтишником. Он backend-разработчик. Первые сутки я жил у него, а потом нашел хостел, где прожил две недели.
Несмотря на то что в комнате 10 человек, в целом жить в хостеле очень весело. Место удалось снять достаточно выгодно: в других хостелах цены гораздо выше, а здесь я платил всего 22 лари за сутки — на тот момент это было 460 рублей (сейчас чуть больше 490). Помимо спального места сюда входит быстрый интернет, кухня со всей посудой, стиральная машина и регулярная уборка.
Встретили очень радушно. Многие сразу сдружились и хорошо общаются между собой. В хостеле много русских, хотя есть и местные грузины. Причем это какие-то работяги: целый день работают, а оставшееся время проводят в хостеле.
Переезд в Батуми и увольнение
В Тбилиси я пробыл с 5 по 17 ноября. Оттуда уехал в Батуми к своим друзьям и пока живу у них. Почему Батуми? Здесь есть море, и у моря мне почему-то всегда приятнее находиться. Тбилиси — это в основном малоэтажная застройка и горы. А в Батуми, наоборот, стараются делать больше многоэтажек. По сравнению с Тбилиси он смотрится совершенно иначе.
В таком авантюрном решении главное — деньги. Работал до последнего удаленно, только ради того, чтобы были какие-то средства. Я понимал, что начальство узнает о переезде. Это был вопрос времени. Но хотелось этот момент оттянуть, чтобы поднакопить. Причиной увольнения, я уверен, стал мой переезд.
Когда в один вечер я попросил пораньше закончить работу из-за плохого самочувствия, на меня начали орать, требовать больничный. Глядя на такую реакцию, понял, что все давно догадываются о моем отъезде и не готовы мириться с «бунтующим» сотрудником. Я сообщил, что нахожусь в Грузии. Мне сразу отправили заявление на увольнение по собственному желанию. Никаких объяснительных и заявлений я писать не стал, просто перестал отвечать на сообщения. Спустя десяток электронных писем о прогулах мне отправили расчет и занесли увольнение по статье в трудовую. Вроде как потерял постоянный заработок, но морально стал чувствовать себя намного лучше.
Дорогое молоко и копеечное вино в 20-литровых бутылях
В Грузии мне сразу бросилось в глаза изобилие уличных торговцев. Все очень дружелюбные и открытые. Ты можешь пройти мимо любой компании, и тебя обязательно кто-нибудь окликнет, спросит как дела, чем занимаешься. Это могут быть неизвестные тебе люди. Еще я заметил, что здесь очень классно относятся к животным. На улицах толстые собаки, безумно ласковые коты. В Казахстане тоже неплохо к ним относятся, но если кот путается под ногами, его могут толкнуть со словами: «Уйди с дороги». А здесь котов даже из магазинов выгоняют, не касаясь их, просто так: «Давай-давай, иди. Всё, всё, не для тебя».
Тут очень дешевые овощи и фрукты, особенно сезонные: хурма, фейхоа, гранаты. Но есть продукты, которые гораздо дороже. Молоко пастеризованное, например, найдешь редко где дешевле 100 рублей. Обычно оно стоит около 5 лари (111 рублей). А вот хлеб дешевле и вкуснее. За 30 рублей получаешь свежеиспеченную буханку. Сыр стоит примерно как у нас: купил 400 граммов сулугуни за 13 лари (290 рублей). Дорогое баночное пиво — дешевле 75 рублей не найти. Очень забавно, что здесь продают бутылки вина по 20 литров — у нас в таких привозят воду для кулера. И стоит копейки.
Что еще круто: в Грузии просто чистейшая вода, которую можно пить прямо из-под крана. Местные даже не знают, что такое фильтры. И на улице много где стоят фонтанчики.
«Русские, валите домой»
Хоть я и встречал часто надписи на английском «Русские валите домой», отношение здесь к нам хорошее. Мы вообще не стесняемся говорить по-русски. С большим уважением относимся к людям, которые здесь живут. Из взрослых много кто знает русский, поэтому с ними без проблем можно общаться. Молодые меньше говорят на нашем языке, в основном на английском. Как оказалось, у меня с ним неплохо, поэтому каких-то проблем с коммуникацией не было.
Русских в Грузии достаточно много. Встречал программистов, маркетологов. Многие — фрилансеры. Кто-то просто уехал и ищет работу уже здесь, некоторые устроились, например, в общепит. Так что с работой не проблематично, когда ты ищешь. Сейчас я понял, что мне важнее просто иметь определенное количество средств, которое покрывает минимальные потребности. Конечно, главное, чтобы работа мне нравилась. В голове есть несколько идей, касающихся собственного информационного ресурса, фотопроект и не только. Пока живу на оставшиеся деньги от прошлой работы. Подробнее пока о моей деятельности рассказывать рано.
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