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Спецоперация на УкраинеОбзор

Кремль опроверг подготовку послания Путина о мобилизации всей страны: новости СВО за 25 ноября

Что произошло за последние сутки

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Частичная мобилизация завершилась месяц назад

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24 февраля по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 25 ноября.

В Кремле опровергли информацию о послании Путина про мобилизацию страны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию из СМИ о готовящемся послании Владимира Путина, в котором якобы будет объявлено о «мобилизации страны».

— Информация СМИ не соответствует действительности, — заявил Песков.

Ранее Дмитрий Песков уже говорил о том, будет ли в России вторая волна частичной мобилизации. По его словам, в Кремле не ведут обсуждений по поводу такой возможности.

— Я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет, — отметил Песков.

Об окончании частичной мобилизации 28 октября сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Указ об объявлении частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября.

Президент встретился с матерями мобилизованных

Владимир Путин провёл встречу с матерями мобилизованных в преддверии Дня матери. Вот о чём говорил президент во время своего вступительного слова:

  • Хочу, чтобы вы знали, что мы с вами эту боль разделяем и, конечно, будем делать все для того, чтобы вы не чувствовали себя забытыми. Я лично, все руководство страны — мы разделяем эту боль. Понимаем, что ничего не может заменить утраты сына, ребенка;
  • Ваши ребята ведут себя героически. Это, конечно, огромный ваш вклад. Ребята сами знают, что они герои по-настоящему;
  • Я по телефону напрямую с некоторыми ребятами говорил. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня;
  • Для вас, чьи сыновья находятся в зоне боевых действий, День матери связан с чувством тревоги и заботы в мыслях о том, что с вашими мальчиками;
  • Ясно, что жизнь — сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора либо даже в интернете, там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи.

Во время беседы с матерями президент рассказал о возможностях предоставить льготы ополченцам Донбасса с 2014 года, работе с Минобороны по обмундированию мобилизованных, о программе реабилитации военнослужащих, заполняемости военных госпиталей и многом другом. Мы следили за встречей президента с матерями мобилизованных в онлайн-трансляции.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сначала будет опубликовано вступительное обращение Путина с этой встречи, «а потом все будет зависеть от разговора, захотят ли матери этого или не захотят».

Путин пока не планирует встречаться с военнослужащими

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал РИА Новости о том, что Владимир Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с российскими военнослужащими. Сегодня глава государства встретился с матерями мобилизованных, добровольцев, контрактников и кадровых военных, находящихся в зоне проведения СВО (либо проходящих тактическую подготовку и боевое слаживание).

Ранее говорилось о том, что Владимир Путин намерен лично обсудить с россиянами, как обстоит дело с поддержкой мобилизованных. Об этом президент заявил на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей 7 ноября. Речь, очевидно, идет о выплатах, которые были обещаны призванным по мобилизации гражданам — Руденя рассказывал президенту о разовой выплате в размере 150 тысяч рублей, которая была назначена на региональном уровне.

Продлено ограничение полётов в аэропорты южных городов России

Росавиация в 46-й раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов российского юга. До 3 декабря нельзя прилететь в аэропорты Ростова-на-Дону, Анапы, Геленджика, Краснодара, Элисты, Симферополя, Брянска, Белгорода, Воронежа, Курска и Липецка. Остальные аэропорты, в том числе международные, работают в прежнем режиме.

Российские авиакомпании организуют перевозки пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Обо всех изменениях вы можете узнать на официальных сайтах авиакомпаний и аэропортов, а также в их аккаунтах в социальных сетях.

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В Еврокомиссии заявили, что ЕС не собирается запрещать импорт российского газа


Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что в Евросоюзе никогда не рассматривали запрет на российский газ.

—Мы принимали ограничительные меры в отношении российской нефти, импортируемой в ЕС через трубопроводы с несколькими исключениями. Но никогда не объявляли, что работаем над введением запрета в отношении российского газа. Ничего не изменилось, — сказал Мамер.

В конце лета в Евросоюзе вступили в силу новые правила по сокращению на 15% спроса на газ. За новые правила проголосовали 25 из 27 стран — против высказались только Польша и Венгрия. Сделка предполагает ряд исключений, прежде всего для стран Балтии — их электросети не синхронизированы с европейской системой и сильно зависят от газа.

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