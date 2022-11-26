Кремль опроверг подготовку послания Путина о мобилизации всей страны: новости СВО за 25 ноября

— Я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет, — отметил Песков.



Об окончании частичной мобилизации 28 октября сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Указ об объявлении частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября.



Президент встретился с матерями мобилизованных

Владимир Путин провёл встречу с матерями мобилизованных в преддверии Дня матери. Вот о чём говорил президент во время своего вступительного слова:

