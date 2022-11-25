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Спецоперация на Украине

В Чистоозерном районе похоронили командира мотострелкового взвода — он погиб в СВО

С Рауфом Турабовым простились на прошлой неделе

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Погибшему командиру взвода был 41 год

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В Чистоозерном районе Новосибирской области простились с погибшим в спецоперации Рауфом Турабовым. Информацию об этом подтвердили в администрации района.

— Родился он 20 января 1981 года. Ребятишек и жены нет, похороны прошли 23 ноября. Он был добровольцем, — отметили в администрации.

Сообщение о гибели Рауфа Турабова появилось в группе местной газеты «Кулундинская новь» (учредитель — ГАУ НСО «Издательский дом "Советская Сибирь"») в соцсети «ВКонтакте».

— 12 ноября при выполнении задания в специальной военной операции на Украине погиб наш земляк Рауф Дестебегович Турабов — младший лейтенант, командир мотострелкового взвода, — говорится в сообщении.

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