Мобилизованные записали гневное видео о невыплате денег. После этого к ним приехали силовики

Мобилизованные из Екатеринбурга сообщили о проблемах с выплатами и отсутствии гуманитарной помощи. Один из призывников сообщил нашим коллегам из E1.RU, что за месяц им так и не пришла зарплата. Военнослужащий прислал повестку (есть в распоряжении редакции), его личность удалось подтвердить.
— Нас (около 150 человек) просто закинули в Тюмень. В командовании говорят, что на нас нет расчеток за октябрь, нет личных номеров, мы в этом полку как снег на голову. Нас всё еще не оформили, а через неделю уже отправка. Призванным из других регионов приходит гуманитарка, вещи, экипировка. Нам уже достается то, что им не понадобились, остатки, своего ничего нет. Мы еле выбили губернаторские выплаты, эти 20 тысяч, — просто с боем. Нашей области на нас насрать, — считает мобилизованный.
Чтобы сообщить о проблеме, 13 мобилизованных записали видеообращение к властям. Посмотрите его можно в нашем видеосюжете чуть выше.
— Мы мобилизованы из Свердловской области. Призваны с 25, 26, 27 октября. 29 октября мы приехали в воинскую часть Тюмени. Проблема в том, что нам до сих пор не пришла заработная плата. Также до нас доводят следующее: что мы зачислены в воинскую часть от 3 ноября, и зарплата будет нам начисляться исключительно от 3 ноября. Один человек из Екатеринбурга у нас получил расчет от 26 октября — по 20 ноября. Чем мы хуже него? — рассказали уральцы в видеообращении.
Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов отметил, что ему поступила 631 жалоба от мобилизованных о невыплатах обещанных 195 тысяч рублей за октябрь. Часть из этих жалоб уже переданы в военную прокуратуру.
Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова подтвердила наличие проблемы с выплатами мобилизованным.
— Вопросы о довольствии — одни из основных, и мы держим на контроле каждый. Вчера до ночи разбирались в истории с обращением ребят, которые проходят обучение в Тюмени. Что могу сказать сейчас: региональные выплаты, по 20 тысяч на семью и на каждого из детей, все получают точно в срок, здесь работа налажена, — заявила Мерзлякова. — Причины одни и те же: бывает, супруги зарегистрировали брак, но информация еще не поступила из загса, отец не внесен в свидетельство о рождении. Случалось и такое, что у родственников арестованы счета и мы ищем решения, чтобы люди всё равно получили деньги.
Омбудсмен добавила, что помощь всё равно приходит, больше 80% вопросов, заданных на горячую линию с сентября, уже решены.
После публикации видеоролика в военную часть, где находятся уральцы, нагрянули силовики. Проверки организовали Военный следственный отдел по Тюменскому гарнизону и тюменская военная прокуратура. По словам служащих, представители военной прокуратуры пообещали разобраться в проблеме. Редакция Е1.RU направила запрос в ведомство для подтверждения этой информации. Ответ пока не поступил.
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В пресс-службе Центрального военного округа тем временем пообещали решить все вопросы.
— Командованием делается всё, чтобы установить и устранить все неточности и ошибки, если таковые имели место, — ответили в ЦВО.