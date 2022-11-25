Мобилизованные записали гневное видео о невыплате денег. После этого к ним приехали силовики

Мобилизованные из Екатеринбурга сообщили о проблемах с выплатами и отсутствии гуманитарной помощи. Один из призывников сообщил нашим коллегам из E1.RU, что за месяц им так и не пришла зарплата. Военнослужащий прислал повестку (есть в распоряжении редакции), его личность удалось подтвердить.



— Нас (около 150 человек) просто закинули в Тюмень. В командовании говорят, что на нас нет расчеток за октябрь, нет личных номеров, мы в этом полку как снег на голову. Нас всё еще не оформили, а через неделю уже отправка. Призванным из других регионов приходит гуманитарка, вещи, экипировка. Нам уже достается то, что им не понадобились, остатки, своего ничего нет. Мы еле выбили губернаторские выплаты, эти 20 тысяч, — просто с боем. Нашей области на нас насрать, — считает мобилизованный.

