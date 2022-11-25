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Стрельба в Крымске

Расстрелял троих и покончил с собой. Что известно о трагедии в Крымске? Показываем в одном видео

Погибли четыре человека

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Момент стрельбы в Краснодарском крае, где мужчина застрелил троих человек и покончил с собой, попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как человек с ружьем идет по тротуару и стреляет по сторонам.

По данным правоохранительных органов, стрелявшим оказался 66-летний житель Крымска Владимир Жиров. Сегодня он проиграл суд своей бывшей жене, после чего начал ее преследовать и угрожать. Женщина успела попросить помощи у прохожих, один из которых заступился за нее. В ответ на это Жиров достал ружье и начал стрелять по людям.

Кадры с камеры видеонаблюдения, а также рассказы очевидцев смотрите в нашем видеосюжете, который опубликован чуть выше.

После стрельбы в Крымске СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

По данным силовиков, Владимир Жиров несколько раз выстрелил в своих знакомых (им 39 лет и 53 года). От полученных ранений мужчины скончались на месте. Затем он выстрелил еще в двух мужчин, один из которых выжил.

Сам стрелок после случившегося покончил с собой.

Мы собрали в одном материале всё, что известно о стрелявшем Владимире Жирове: его развод с женой, раздел совместного имущества и конфликт после суда (который получил трагическую развязку).

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СтрельбаКрымск
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