Расстрелял троих и покончил с собой. Что известно о трагедии в Крымске? Показываем в одном видео

Момент стрельбы в Краснодарском крае, где мужчина застрелил троих человек и покончил с собой, попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как человек с ружьем идет по тротуару и стреляет по сторонам.

По данным правоохранительных органов, стрелявшим оказался 66-летний житель Крымска Владимир Жиров. Сегодня он проиграл суд своей бывшей жене, после чего начал ее преследовать и угрожать. Женщина успела попросить помощи у прохожих, один из которых заступился за нее. В ответ на это Жиров достал ружье и начал стрелять по людям.