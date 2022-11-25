Все говорят, что петь нельзя. Посмотрите «список запрещенных групп» — на этот раз в караоке-клубах

В попытках найти автора списка обратились в ведомства Смольного. В пресс-службе не смогли объяснить, откуда такой перечень мог появиться в находящемся на территории района заведении.

— Информацией не располагаем, — лаконично прокомментировали там.



— Караоке-клубы не являются подведомственными учреждениями культуры, вопросы их репертуарной политики осуществляют владельцы самостоятельно, — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе городского комитета по культуре.

