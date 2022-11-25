Путин встретится с семьями мобилизованных перед Днем матери: новости СВО за 24 ноября

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что готовится встреча Владимира Путина с семьями мобилизованных военнослужащих, в том числе с матерями бойцов.



— Вы знаете, что президент часто проводит такие встречи — они не все публичные. В любом случае президент из первых рук получает информацию о реальном положении дел. Такая встреча готовится, — заявил Песков.



Также говорилось о том, что Владимир Путин намерен лично обсудить с россиянами, как обстоит дело с поддержкой мобилизованных. Об этом президент заявил на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей 7 ноября. Речь, очевидно, идет о выплатах, которые были обещаны призванным по мобилизации гражданам — Руденя рассказывал президенту о разовой выплате в размере 150 тысяч рублей, которая была назначена на региональном уровне.

