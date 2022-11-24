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Спецоперация на УкраинеОбзор

Россия и Украина обменялись пленными: новости вокруг СВО за 23 ноября

Что произошло за последние сутки

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Спецоперация на Украине продолжается уже 10 месяцев

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24 февраля по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 23 ноября.

Госдума приняла закон о приостановке госслужбы для мобилизованных

Госдума приняла закон о приостановке госслужбы для мобилизованных, контрактников и добровольцев до момента возвращения на работу. Согласно новому закону, предусматривается новый порядок приостановления и возобновления государственной службы. В частности, госслужба приостанавливается в случае, если госслужащего призвали по мобилизации, если он заключил контракт или стал добровольцем.

При этом в период приостановления госслужбы работнику гарантируется сохранение замещаемой должности. Кроме того, после приостановки госслужбы ограничения, запреты и требования, связанные с ней, не применяются, денежные выплаты за работу на госслужбе также не выплачиваются.

Расторгнуть контракт с госслужащим разрешается только в случае упразднения госоргана или если срок действия контракта истек. Согласно поправке, госслужба приостанавливается «до прекращения обстоятельств, послуживших основанием для ее приостановления».

Россия и Украина обменялись пленными

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об очередном обмене пленными с Киевом по формуле 35 на 35, который прошел сегодня. Позднее в Минобороны РФ подтвердили информацию, сообщив, что после переговоров были возвращены 35 военнослужащих.


— Самолетами ВКС России освобожденных военных доставят в Москву для лечения и реабилитации, всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, — сообщили в ведомстве.

Факт обмена подтвердил и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По всей Украине возникли перебои с электричеством


Министерство энергетики Украины сообщило, что в стране без электричества осталось подавляющее большинство потребителей по всей Украине. Временно от сети были отключены все атомные станции, большинство тепловых и гидроэлектростанций. По данным «Укрэнерго», зафиксированы попадания ракет по объектам энергетической инфраструктуры, во всех регионах страны введены аварийные отключения электроэнергии.


Помимо Киева и Львовской области проблемы со светом возникли в Черниговской, Николаевской, Одесской областях. Кроме того, сообщается, что в Киеве обесточено метро и приостановлено водоснабжение. Остановлены все три энергоблока Южно-Украинской АЭС в Николаевской области из-за падения напряжения в сети.

В Приднестровье произошла системная авария, на всей территории непризнанной республики нет света, об этом сообщила компания «Днестрэнерго». Массовые отключения электроэнергии произошли также и в Молдове.

На Украине организуют «пункты несокрушимости»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на территории страны организуют более четырех тысяч «пунктов несокрушимости» — это пункты помощи, в которых круглосуточно будут электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода и аптечка. Все услуги будут предоставляться бесплатно, пункты начнут работать, если после массовых атак станет понятно, что не удастся быстро возобновить электроснабжение.

Пункты помощи будут работать при всех областных и районных администрациях, при школах и зданиях ГСЧС (украинский аналог МЧС). На сайте проекта и во всех пунктах можно будет узнать, где поблизости находятся работающие заправки, банковские отделения, аптеки и магазины

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МАГАТЭ обсудило с «Росатомом» создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что провел с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым в Стамбуле переговоры о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. По данным международной организации, переговоры провели «для консультаций по вопросам эксплуатации, связанным с безопасностью Запорожской АЭС на Украине, и по срочному установлению зоны ядерной безопасности и защиты». Другие подробности переговоров не приводятся. Российская сторона пока никак не комментировала встречу.

Ранее в МАГАТЭ сообщили о выявленных повреждениях на Запорожской АЭС — на станции произошла нерадиоактивная утечка из-за повреждения резервуаров с конденсатом. Четыре инспектора МАГАТЭ осмотрели станцию после обстрелов 19 и 20 ноября. По словам главы агентства Мариано Гросси, ключевое оборудование осталось неповрежденным, непосредственной опасности радиоактивной утечки нет.

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