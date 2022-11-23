Как получить длинную шенгенскую визу в новых условиях. Неужели реально? Личный опыт

Россияне уже два месяца получают европейские визы вне упрощенного режима. Это значит, что они стали дороже и гораздо короче. Некоторые страны по-прежнему настроены лояльно и продолжают выдавать путешественникам длинные «шенгены». Но записаться на подачу обычным способом практически невозможно.



Корреспондент «Фонтанки» убедился на личном опыте: получить годовую визу реально. Причем без длительного ожидания и без предоплаченных билетов и броней. Но есть нюанс — виза обойдется в два раза дороже официальной стоимости.

