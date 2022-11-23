Путин встретится с матерями мобилизованных: новости СВО за 22 ноября

24 февраля по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 22 ноября.
На этой неделе Путин встретится с матерями мобилизованных
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что готовится встреча Владимира Путина с семьями мобилизованных военнослужащих, в том числе с матерями бойцов.
— Вы знаете, что президент часто проводит такие встречи — они не все публичные. В любом случае президент из первых рук получает информацию о реальном положении дел. Такая встреча готовится, — заявил Песков.
Ранее говорилось о том, что Владимир Путин намерен лично обсудить с россиянами, как обстоит дело с поддержкой мобилизованных. Об этом президент заявил на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей 7 ноября. Речь, очевидно, идет о выплатах, которые были обещаны призванным по мобилизации гражданам — Руденя рассказывал президенту о разовой выплате в размере 150 тысяч рублей, которая была назначена на региональном уровне.
Участники СВО будут получать страховую пенсию в двойном размере
В правительстве РФ сообщили о том, что стаж для назначения некоторых видов выплат будет засчитываться в двойном размере. Это коснется страховых пенсий для участников СВО и досрочных пенсий для тех, кто до мобилизации работал на Крайнем Севере или на вредных производствах.
Кроме того, правительство поддержало законодательную инициативу Госдумы, согласно которой для военных пенсионеров, желающих вернуться в вооруженные силы, сохранится размер получаемой пенсии, если в ходе СВО они займут должность с меньшим окладом.
В отдельном материале мы подробно рассказывали о том, какое денежное довольствие должны получать мобилизованные.
Госкорпорация «ВЭБ.РФ» и уполномоченные банки смогут вывозить за рубеж более 10 тысяч долларов
Центробанк разрешил вывозить за рубеж более 10 тысяч долларов госкорпорации «ВЭБ.РФ» и уполномоченным банкам. Они смогут вывозить купюры, изъятые из обращения или объявленные к изъятию. Цель вывоза будет состоять в их обмене. Если впоследствии планируется ввоз в Россию такой же суммы наличной иностранной валюты, то в Банк России нужно направить уведомление. Разрешение Банка России потребуется, если не предусмотрен обратный ввоз валюты, а также для вывоза ветхих купюр.
— Вывоз наличной иностранной валюты иными юридическими или физическими лицами, в том числе в рамках внешнеторговой деятельности, а также для предоставления или возврата займов, не предусмотрен. Из-за санкций поступление наличной иностранной валюты в страну ограничено, — заявили в Центробанке.
С марта в России действует запрет на вывоз за рубеж наличной валюты суммой более 10 тысяч долларов. В середине октября Центробанк получил право выдавать разрешения на вывоз больших сумм.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
МАГАТЭ выявило повреждения на Запорожской АЭС
В МАГАТЭ сообщили о выявленных повреждениях на Запорожской АЭС — на станции произошла нерадиоактивная утечка из-за повреждения резервуаров с конденсатом. Четыре инспектора МАГАТЭ осмотрели станцию после обстрелов 19 и 20 ноября. По словам главы агентства Мариано Гросси, ключевое оборудование осталось неповрежденным, непосредственной опасности радиоактивной утечки нет.
Представители агентства во время осмотра станции, кроме поврежденных резервуаров, выявили «несколько ударов по главной дороге вдоль реакторов станции и по выведенной из строя железной дороге, трубопровод сжатого воздуха, пораженный осколками, два удара по кровле специального вспомогательного здания, незначительные видимые повреждения трубопровода зарядки оросителей». В МАГАТЭ последствия обстрелов охарактеризовали как «одни из самых серьезных подобных инцидентов на объекте за последние месяцы».
20 ноября «Росатом» заявил об обстреле хранилища отработавшего ядерного топлива и спецкорпуса, где находится узел свежего топлива.