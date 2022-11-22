«Грезил о медицине». 22-летний санинструктор из Новосибирска погиб в спецоперации

В Новосибирске похоронили
— Артем родился 13 сентября 2000 года. Окончил Бердский медицинский колледж, он медик. Хотел после колледжа учиться дальше, но нам сказали, что отсрочку не дадут и его заберут в армию. Срочку он служить не хотел, пошел по контракту, был санинструктором танковой роты, служил в Юрге, — рассказала корреспонденту НГС мама Артема Марина Федулова.
Ее сын заключил контракт в 2020 году, который действовал до 5 декабря 2022 года.
— В конце сентября он должен был идти в отпуск, но тут мобилизация. И его не отпускали, а он год не был в отпуске. Я написала во все прокуратуры, но ответы мне пришли уже после его смерти (копии ответов от 9 и 11 ноября из Генеральной военной прокуратуры и военной прокуратуры ЦВО есть в распоряжении НГС. — Прим. ред.). Друг его прервал контракт и звал его с собой, да много кто звал. А он им говорил: «Нет, я дослужу», — вспомнила она.
Артем Федулов погиб 26 октября, в этот день Марина успела поговорить с ним. В разговоре тот сообщил, что будет узнавать у командира батальона, когда его отпустят в положенный отпуск.
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— Друзья его говорили, что он погиб на передовой — привозил раненых. Он грезил о медицине, мечтал попасть в медицинский отряд спецназначения. Грезил быть медиком, причем медиком военным, потому что он хотел спасать людей. Вообще он был санинструктором танковой роты, но говорил, что в октябре его кинули уже в пехоту. Говорил, что он уже за фельдшера всё делает, что людей не хватает, — добавила она. — При этом он никогда мне не жаловался, что ему страшно или он устал. Артем был очень добрым, неконфликтным, был тем, кто всегда помогал своим друзьям.
Как сообщила Марина Федулова со ссылкой на слова военкома Октябрьского района, ее сын был награжден орденом Мужества посмертно.
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