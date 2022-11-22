«Грезил о медицине». 22-летний санинструктор из Новосибирска погиб в спецоперации

В Новосибирске похоронили 22-летнего санинструктора танковой роты, ефрейтора Артема Федулова, погибшего в спецоперации. Информацию об этом подтвердили в военкомате Октябрьского района, там же уточнили, что похороны состоялись 5 ноября.



— Артем родился 13 сентября 2000 года. Окончил Бердский медицинский колледж, он медик. Хотел после колледжа учиться дальше, но нам сказали, что отсрочку не дадут и его заберут в армию. Срочку он служить не хотел, пошел по контракту, был санинструктором танковой роты, служил в Юрге, — рассказала корреспонденту НГС мама Артема Марина Федулова.

