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Спецоперация на УкраинеИстории

Исчезнувший. Как безутешная жена пытается выяснить судьбу мужа, уехавшего на спецоперацию

Сергей находился в составе экипажа «Горький», который попал под обстрел в Харьковской области

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Муж Дарьи Ураевой ушел на спецоперацию добровольцем в конце июня. Сергей дважды был в Чечне и, имея боевой опыт, стал командиром экипажа «Горький». В начале сентября их танк попал под обстрел, когда выходил из окружения в Харьковской области. Два других члена команды, нижегородцы Олег Зотов и Дмитрий Строгалев, скончались в госпиталях. Судьба Сергея официально неизвестна до сих пор.

Что случилось с экипажем «Горький»? Мог ли командир выжить? А если нет, то почему военные не признают его погибшим? Наши коллеги из NN.RU записали монолог Дарьи Ураевой — посмотрите видеосюжет, который опубликован чуть выше.

Официально Сергея до сих пор не признали погибшим. По информации Минобороны — он всё еще находится в зоне боевых действий. Воинская часть № 581–98 также не подтверждает информацию. Дарья отправила запросы во все возможные организации, но ответов нет уже полтора месяца.

новость из сюжета

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— Я в церковь всё ходила, молилась каждый день. Я ему говорила: «Сереж, ты возвращайся, пожалуйста. Как же, как же всё изменить?» А он говорил: «Не переживай, ты за меня уже столько свечек поставила, всё хорошо будет...»

Полный текст монолога Дарьи Ураевой можно прочитать здесь.

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