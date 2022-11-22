Исчезнувший. Как безутешная жена пытается выяснить судьбу мужа, уехавшего на спецоперацию

Муж Дарьи Ураевой ушел на спецоперацию добровольцем в конце июня. Сергей дважды был в Чечне и, имея боевой опыт, стал командиром экипажа «Горький». В начале сентября их танк попал под обстрел, когда выходил из окружения в Харьковской области. Два других члена команды, нижегородцы Олег Зотов и Дмитрий Строгалев, скончались в госпиталях. Судьба Сергея официально неизвестна до сих пор.
Что случилось с экипажем «Горький»? Мог ли командир выжить? А если нет, то почему военные не признают его погибшим? Наши коллеги из NN.RU записали монолог Дарьи Ураевой — посмотрите видеосюжет, который опубликован чуть выше.
Официально Сергея до сих пор не признали погибшим. По информации Минобороны — он всё еще находится в зоне боевых действий. Воинская часть
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— Я в церковь всё ходила, молилась каждый день. Я ему говорила: «Сереж, ты возвращайся, пожалуйста. Как же, как же всё изменить?» А он говорил: «Не переживай, ты за меня уже столько свечек поставила, всё хорошо будет...»
Полный текст монолога Дарьи Ураевой можно прочитать здесь.