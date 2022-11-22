Исчезнувший. Как безутешная жена пытается выяснить судьбу мужа, уехавшего на спецоперацию

Муж Дарьи Ураевой ушел на спецоперацию добровольцем в конце июня. Сергей дважды был в Чечне и, имея боевой опыт, стал командиром экипажа «Горький». В начале сентября их танк попал под обстрел, когда выходил из окружения в Харьковской области. Два других члена команды, нижегородцы Олег Зотов и Дмитрий Строгалев, скончались в госпиталях. Судьба Сергея официально неизвестна до сих пор.