«У младшей дочери вопросы об одном: "Где папа?"»: многодетная мать — о попытках вернуть мобилизованного мужа

Когда объявили частичную мобилизацию 21 сентября, мы почему-то сразу с мужем подумали, что он попадает в первую очередь. У него звание младшего сержанта, полученное еще при срочной службе, плюс в военнике указаны две специальности — и инструктор, и водитель-механик танка.



Повестку принесли 28 сентября. Муж был на работе, я дома. В домофон позвонили, сказали: «Здравствуйте. Откройте, пожалуйста, дверь». Я открыла, потому что у нас одних, похоже, в подъезде домофон работает, и звонят так постоянно. Но через некоторое время постучались в дверь: «Вам повестка». Я спросила, что будет, если я не буду за мужа расписываться. Мне ответили: «У вас два варианта. Либо вы сегодня расписываетесь, и он является в военкомат 30 сентября с вещами и документами. Тогда у вас будет время побыть вместе. Если вы не расписываетесь, то мы будем вынуждены ждать его после работы, и он уедет в военкомат, не заходя домой». Выбора как такового не было, и я расписалась.