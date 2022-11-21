«Мы просто вымрем под разговоры о перенаселении»: демографы — о том, почему человечество никогда не достигнет 10 миллиардов

Население Земли достигло 8 миллиардов человек. Об этом написала пресс-служба ООН 15 ноября, ссылаясь на собственные подсчеты. Ученые прогнозируют, что население Земли достигнет отметки 9 миллиардов к 2037 году.

В связи с этим мы решили разобраться — а не слишком ли это большая цифра для человечества и Земли в целом? Журналист MSK1.RU пообщался с известными российскими демографами: профессором кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александром Синельниковым и председателем Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрием Крупновым.