«На день рождения младшая попросила, чтобы папочка рядышком был»: как мать троих детей пытается вернуть мобилизованного мужа

7 октября мужчине пришла повестка из военкомата, а уже через три дня он попрощался с плачущей женой у дверей местного ДК, где проходил сбор мобилизованных. Северянина отправили в учебку, в поселок Приветнинское Ленинградской области.



— Супруг сказал: «Я пойду туда, чтобы вы здесь жили, чтобы сюда никто не пришел и мы были в безопасности», — плачет Вера, вспоминая слова мужа. — Там он у меня находится уже пятую неделю, проходит военное обучение. Ну, а мы с детьми здесь, ждем его.