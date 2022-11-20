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«Я влипла»: блогер и комик Наташа Краснова — о бывших мужьях, причинах развода, своих доходах и пластике

А также о том, кто ее содержит, как она относится к бодипозитиву и почему не будет шутить про мужа

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В новом выпуске видеоинтервью «Москва — Россия?» блогер, стендап-комик и писательница Наташа Краснова рассказала главному редактору MSK1.RU Оксане Маклаковой, как она относится к бодипозитиву и разговаривает ли со своими детьми о сексе, что происходит за рамками стендапа и в каком городе проводит большую часть времени. А также объяснила, почему этой осенью развелась со своим третьим мужем, ее бывшим учеником, который был на 16 лет младше нее.

— Я развелась, потому что влюбилась в другого мужчину. Честно призналась мужу. Прихожу в сентябре, говорю, ничего не было, я тебе верна, всё хорошо, но я влипла в другого человека и не могу быть с тобой.

— А ты влипла взаимно?

— Да, к сожалению, взаимно. Если бы не взаимно, я бы пережила это всё. И я говорю: «Отпусти, давай разведемся?» Он говорит: «Погоди, зачем сразу разводиться? У нас же всё хорошо. У нас любовь». Да у нас любовь, но я не хочу сексуальной близости. Ты как будто бы уже не принадлежишь своему мужу. Так неправильно, нехорошо, я так не могу.

В интервью MSK1.RU Наташа Краснова рассказала не только о своей личной жизни. Вместе с Оксаной Маклаковой они обсудили десятки тем — Челябинск, где родилась Наташа, плохую экологию, детей, половое воспитание, новую этику, финансовую зависимость, доходы и не только.

Для удобства публикуем таймкоды с ответами Наташи Красновой — кликайте на время, чтобы посмотреть нужный отрывок интервью:

00:00 Начало

00:48 Про Челябинск, экологию и полеты на самолете

09:10 Почему Краснова стебется над стилистами и какая у нее рабочая сторона лица

11:35 Краснова — о детях, половом воспитании, про подписчиков и юмор в блоге

19:24 Про новую этику и бодипозитив

21:11 Про бывших мужей, стендап

24:22 Краснова — о пластике и косметических операциях

27:23 Что происходит за рамками стендапа и о переживаниях разводов с мужьями

32:40 Про финансовую зависимость, доходы и табу в рекламе

37:13 «Если я могу сделать больно кому-то, то юмор того не стоит»

41:15 Краснова — о том, почему пошла к психологу и что ее вдохновляет

46:27 Почему Наташа Краснова развелась с третьим мужем, и открытые отношения

51:14 Как Краснова относится к своему возрасту

В предыдущем выпуске «Москва — Россия?» Алла Духова рассказала, как шоу на федеральных каналах помогают популяризировать танцы, а также откуда она берет силы и чем занимаются ее дети. До этого уехавшие из страны россияне рассказали, почему они это сделали, сколько стоит жилье и собираются ли они вернуться. А спортивный блогер Алексей Столяров объяснил, почему лучше сотрудничать с властью.

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