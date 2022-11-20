«Я влипла»: блогер и комик Наташа Краснова — о бывших мужьях, причинах развода, своих доходах и пластике

В интервью MSK1.RU Наташа Краснова рассказала не только о своей личной жизни. Вместе с Оксаной Маклаковой они обсудили десятки тем — Челябинск, где родилась Наташа, плохую экологию, детей, половое воспитание, новую этику, финансовую зависимость, доходы и не только.

Для удобства публикуем таймкоды с ответами Наташи Красновой — кликайте на время, чтобы посмотреть нужный отрывок интервью:

00:00 Начало

00:48 Про Челябинск, экологию и полеты на самолете

09:10 Почему Краснова стебется над стилистами и какая у нее рабочая сторона лица