«В роддом ехать, а детей оставить не с кем»: как многодетная мать вернула домой мобилизованного мужа

Нина, у которой на тот момент был уже приличный срок беременности, и ее сестра решили бороться за мужей.



— Мне элементарно ехать в роддом, а детей оставить не с кем будет, — говорит многодетная мать. — Мы с сестрой обратились в областной военкомат, просили, чтобы отменили решение комиссии и вернули [мужей домой], к уполномоченному по правам человека обращались, везде, где можно было, написали. Но в понедельник [14 ноября] пришел ответ из военкомата, почти месяц мы его ждали, у меня ответ отрицательный, у сестры — положительный.

