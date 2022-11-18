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«В роддом ехать, а детей оставить не с кем»: как многодетная мать вернула домой мобилизованного мужа

В семье — трое детей, и скоро должен родиться четвертый

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Роберта Дмитриева призвали, несмотря на то, что он многодетный отец и его жена беременна

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Жительница деревни Фроловка Челябинской области Нина Дмитриева добилась возвращения из зоны специальной военной операции своего мобилизованного мужа. В семье растут трое детей — 5, 4 лет и одного года. Более того, многодетная мать — на 33-й неделе беременности, но несмотря на это Роберта Дмитриева призвали на службу. Как Нине удалось вернуть супруга — в материале 74.RU.

«Повестка пришла, значит, пойду»

Повестку супругу Нины принесли через неделю после объявления частичной мобилизации — 28 сентября.

— Он сказал: «Повестка пришла, значит, пойду», — вспоминает она. — Забрали тогда сразу и мужа, и зятя — мужа моей сестры, у них трое детей, но у зятя еще есть ребенок от первого брака (то есть у него четверо детей). Их должны были отправить утром 30 сентября из военкомата села Миасского, но расселять было некуда, поэтому отправку перенесли на вечер 2 октября. Привезли в Елань, выдали там обмундирование, а вечером уже в Ростов увезли, они даже не ночевали в Екатеринбурге. В Ростове они два дня были в полях, в палаточном лагере, потом их перевезли в Белгород, там две недели обучали, а потом отправили под Лиман.

Четвертый малыш должен родиться меньше чем через два месяца

Четвертый малыш должен родиться меньше чем через два месяца

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Нина, у которой на тот момент был уже приличный срок беременности, и ее сестра решили бороться за мужей.

— Мне элементарно ехать в роддом, а детей оставить не с кем будет, — говорит многодетная мать. — Мы с сестрой обратились в областной военкомат, просили, чтобы отменили решение комиссии и вернули [мужей домой], к уполномоченному по правам человека обращались, везде, где можно было, написали. Но в понедельник [14 ноября] пришел ответ из военкомата, почти месяц мы его ждали, у меня ответ отрицательный, у сестры — положительный.

«Всем диктовали — все и писали»

По словам женщины, отказ пришел из-за того, что муж подписал некий документ.

— Мотивировали тем, что имеется справка, которую он подписал, о том, что он ознакомлен, что имеет право на отсрочку, так как имеет троих детей и более. Муж говорит, всем диктовали — все и писали, — утверждает Нина Дмитриева.

Вот такой ответ женщина получила из военкомата

Вот такой ответ женщина получила из военкомата

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Отчаявшись, она решила написать пост в группе «Текслер, помоги!» во «ВКонтакте», попросила помочь разобраться в ситуации. А на следующий день взяла свежие справки из женской консультации и отправила мужу. Что из этого сработало, она пока не знает.

— Я взяла справки о том, что уже большой срок и беременность осложненная — у меня уже полтора месяца угроза преждевременных родов и сильный варикоз, — объясняет она. — Отправила мужу, он их показал руководству и написал рапорт, попросил в связи с семейными обстоятельствами освободить его от службы. Ему распечатали это всё и сказали ехать в часть в Самару, там уже будет писать на увольнение — и домой, как я поняла. Вчера они с зятем приехали в Самару.

Сколько мобилизованных удалось вернуть домой

В пресс-службе уполномоченного по правам человека в Челябинской области сообщили, что Роберт Дмитриев добровольно изъявил желание служить (судя по всему, имея в виду выше приведенную справку, подписанную им), поэтому он не вошел в число мобилизованных, которых удалось вернуть по линии омбудсмена. Всего же на данный момент в регион возвращены 39 мобилизованных.

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— Семь человек получили отсрочку по состоянию здоровья, семь являлись многодетными, 16 человек были забронированы, девять человек получили отсрочку по иным основаниям, — прокомментировали в пресс-службе уполномоченного по правам человека. — В настоящее время по нашему ходатайству отменено решение призывной комиссии еще в отношении 28 мобилизованных: 16 многодетных, 10 забронированных, одного по состоянию здоровья и еще одного по иным причинам. Предпринимаются меры по возврату ребят домой. Работа в данном направлении продолжается.

Напомним, в начале ноября многодетного фермера из деревни Могильное Чебаркульского района Евгения Курчатова, репортаж о мобилизации которого вызвал бурный отклик наших читателей, вернули со службы домой. А вот близкие других мобилизованных южноуральцев требуют вернуть их с передовой.

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