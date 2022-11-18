В Кремле считают, что публичные переговоры с Украиной невозможны: новости вокруг СВО за 17 ноября

Украинские эксперты будут участвовать в расследовании падения ракеты в Польше

Владимир Зеленский заявил, что украинские специалисты примут участие в расследовании падения ракеты в Польше.



— Пока расследование не завершится, мы не можем точно сказать, какие ракеты или их части упали на территории Польши, — заявил президент Украины, выступая по видеосвязи на форуме новой экономики Bloomberg 2022.



Также Зеленский отметил, что не знает на 100%, чья ракета упала в Польше, но признал, что Украина запускала ракеты противовоздушной обороны.

