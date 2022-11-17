Военную подготовку для российских школьников пообещали проводить во внеурочное время: новости вокруг СВО за 16 ноября

На территорию Польши упали ракеты

По данным польских СМИ, 15 ноября две ракеты упали на территорию страны в районе села Пшеводов в Люблинском воеводстве. В результате взрыва погибли два человека. Страны отреагировали на эту ситуацию по-разному — все официальные высказывания по этому поводу мы собрали в отдельном материале.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что вчера высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы. По словам ведомства, Минобороны России: опубликованные вечером в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в Пшеводове, идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты С-300 воздушных сил Украины.