Горой вставало целое село: 5 историй незаконно мобилизованных — как им удалось вернуться домой

Дети остались на плечах 29-летней жены Никиты. Вместе с недостроенным домом.



Никита служил в армии 11 лет назад. Последние полгода он работал водителем на скорой помощи. Семья была уверена, что мужчина получит бронь, но этого не произошло.



— Его забрали одним днем. Не то чтобы повестку вручили за пару дней. Нет, вручили, сказали: всё, завтра с вещами едем. Отсрочку он не получил, — вспоминает Ксения. — Пришли из администрации и сказали, что там лежит повестка для Никиты. Это было 10 октября. Он позвонил на работу и спросил, что ему делать, поскольку 11 октября ему нужно было выходить на сутки. Ему дали копию трудового договора и отправили в некрасовский военкомат с расчетом на то, что ему дадут отсрочку. Но ему сказали, что они это не рассматривают и что это просто бумажка. И 12 октября мы поехали к военкомату с вещами, его сразу забрали. Как таковой там медкомиссии не было. У него больная спина, так там ничего не спросили по этому поводу и не сказали. Осмотрели только на наличие татуировок и взяли тест на коронавирус.

