Пожаловаться на задержку выплат военнослужащим можно на «Госуслугах»

На портале «Госуслуги» появился раздел, в котором можно оставить жалобу на проблемы с выплатой довольствия военнослужащего и региональной материальной поддержки.
— Военнослужащий или демобилизованный гражданин не получает денежное довольствие или региональные выплаты? Семья военнослужащего или демобилизованного гражданина не получила меры социальной поддержки? Сообщите об этом — мы доставим сообщение в ответственное ведомство и проконтролируем решение, — отмечается в сообщении на «Госуслугах».
Проблема будет рассмотрена в течение семи дней.
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Ранее стало известно, что Минцифры закроет на «Госуслугах» сервис подачи заявлений на отсрочку от мобилизации сотрудников IT-компаний и телеком-операторов. По словам главы министерства Максута Шадаева, это произойдет 16 ноября.