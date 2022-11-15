«Светит 10 лет тюрьмы». Экскаваторщика отправили на полигон после объявления о завершении мобилизации. Это законно?

Тюменца Дмитрия Андреевских мобилизовали после объявления Шойгу о завершении призыва. По словам его жены, 28 октября к ним домой пришли сотрудники полиции и передали ей, чтобы муж явился в комиссариат и забрал повестку. Наталья отметила, что силовики за неявку грозили привлечением к уголовной ответственности. При этом Дмитрия дома они не застали, документ вручить не удалось. На следующий день, 29 октября, он пришел в комиссариат, где ему выдали повестку и отправили на полигон.
С тех пор жена пытается выяснить, на каких основаниях забрали мужа после завершения набора по мобилизации. Мы попытались разобраться, почему это произошло и насколько это законно.
«Если не явиться, светит 10 лет тюрьмы»
— 28 октября к нам домой пришли сотрудники полиции и сказали, что если муж не явится на призывной пункт, то ему светит 10 лет тюрьмы. Также сказали: «Зачем вы его прячете?» При этом повестку не вручили, потому что он был на работе. Муж поехал с утра в военкомат, ему дали повестку и через полчаса забрали, — рассказывает Наталья Андреевских, жена мобилизованного.
В армии Дмитрий служил в 23 года всего 8 месяцев, из-за рождения ребенка его отпустили со службы. На срочной службе он был связистом. Сейчас ему 40 лет. После мобилизации стал экскаваторщиком.
— В военкомате, когда спросила, почему забрали после объявления о завершении мобилизации, мне ответили: «В Тюменской области мобилизация не закончена». Также я отметила, что муж не подходит по возрасту. На это сказали: «Он подходит. Мы всех до 50 лет забираем». Медицинскую комиссию муж также не проходил. В областном военкомате мне ответили: «Это не частичная мобилизация. У нас нет закона о проведении медосмотра. Если кому-то надо, то он сам приходил». Отметил, что это вовсе не повестка, а документ о необходимости явиться в комиссариат, — рассказывает Наталья Андреевских.
Женщина написала письмо в администрацию президента с просьбой объяснить законность сложившейся ситуации.
Что говорят официально?
О завершении мероприятий частичной мобилизации министр обороны доложил президенту в конце октября.
— Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня, — заявил Шойгу 28 октября. — Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание — 300 тысяч человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется.
Тюменский военком на пресс-конференции сообщил, что делать тем, кто получил повестку после завершения мобилизации. По его словам, мужчинам всё равно придется явиться в комиссариат для уточнения персональных данных.
— Повестки были выданы ранее на установленные даты. Гражданин приходит, уточняет свои учетные данные, сдает повестку и уходит к месту своего проживания. Занимается своими обязанностями, — сказал он.
Сотрудница военкомата сказала, что выдавать повестки закончили только 30 октября. Всё из-за того, что не набрали достаточное количество солдат.
— Приказа о завершении мобилизации у нас не было. Мы не набрали нужное количество мобилизованных, поэтому мобилизация у нас завершилась 30 октября. Потому что прячутся. Посыльный приходит с пачками [повесток]. Из-за того, что уклоняются, у нас был небольшой недобор. К примеру, посыльный идет, чтобы вручить 30 повесток. Из них 1–2 человека открывают, и всё. Были задействованы помогать и из полиции, и из администрации. И главы администрации здесь были, — рассказал источник в Ленинском военкомате.
Председатель военной коллегии Москвы отметил, что изменить ситуацию мог бы указ президента о завершении частичной мобилизации.
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— Могу сказать точно, что угроза не имеет никаких оснований. Не стоило обращать на нее внимания. Пока мужчина не стал военнослужащим, такие требования беспочвенны. То, что его мобилизовали 29 октября, можно объяснить тем, что указ президента о мобилизации продолжает действовать. То, что где-то мероприятия по мобилизации завершились, это не значит, что их не могут проводить в других областях. На то, что подпись на повестке могла быть напечатана, как на нарушение ссылаться можно, но это слабый аргумент. Вряд ли на это можно вообще ссылаться, — рассказал Владимир Тригнин, председатель военной коллегии Москвы.
Ранее мы писали, что военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков в первый день ноября дал небольшую пресс-конференцию. Во время нее он ответил на вопросы о военном призыве и частичной мобилизации. Мы собрали всё самое важное, о чем говорил Куличков.