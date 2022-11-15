«Светит 10 лет тюрьмы». Экскаваторщика отправили на полигон после объявления о завершении мобилизации. Это законно?

В армии Дмитрий служил в 23 года всего 8 месяцев, из-за рождения ребенка его отпустили со службы. На срочной службе он был связистом. Сейчас ему 40 лет. После мобилизации стал экскаваторщиком.

— В военкомате, когда спросила, почему забрали после объявления о завершении мобилизации, мне ответили: «В Тюменской области мобилизация не закончена». Также я отметила, что муж не подходит по возрасту. На это сказали: «Он подходит. Мы всех до 50 лет забираем». Медицинскую комиссию муж также не проходил. В областном военкомате мне ответили: «Это не частичная мобилизация. У нас нет закона о проведении медосмотра. Если кому-то надо, то он сам приходил». Отметил, что это вовсе не повестка, а документ о необходимости явиться в комиссариат, — рассказывает Наталья Андреевских.

