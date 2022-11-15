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Спецоперация на Украине

В спецоперации погиб спецназовец из Новосибирской области — он участвовал в штурме школы в Беслане

Мужчине было 36 лет

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Геннадий Попов жил в деревне Борково Маслянинского района

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В Маслянинском районе Новосибирской области прошли похороны Геннадия Попова, погибшего в спецоперации на территории Украины. Информация об этом появилась на сайте районной администрации.

— Попову Геннадию было 36 лет, служил рядовым. После окончания школы служил и обучался в спецназе. В 2004 году Геннадий участвовал в штурме школы города Беслана, — говорится в сообщении.

Геннадий Попов проживал в деревне Борково, он погиб 12 октября.

Как сообщает местная газета «Маслянинский льновод» (учредитель — ГАУ Новосибирской области «Редакция газеты "Маслянинский льновод"»), у Геннадия Попова остались трое детей:

— С 2002 по 2004 год служил в рядах Российской армии стрелком внутренних войск, также служил и обучался в спецназе. По окончании службы жил и работал в Новосибирске, затем в Сургуте. В 2013 году женился и вернулся в родное село. Воспитывал с супругой троих детей. <...> 24 августа 2022 года Геннадий, настоящий патриот от сердца, по собственному желанию стал участником военной спецоперации на Украине.

На прошлой неделе НГС публиковал интервью с председателем единственного в Сибири отделения «Комитета солдатских матерей», которое принимает десятки обращений от родных военнослужащих.

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