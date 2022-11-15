В спецоперации погиб спецназовец из Новосибирской области — он участвовал в штурме школы в Беслане

— С 2002 по 2004 год служил в рядах Российской армии стрелком внутренних войск, также служил и обучался в спецназе. По окончании службы жил и работал в Новосибирске, затем в Сургуте. В 2013 году женился и вернулся в родное село. Воспитывал с супругой троих детей. <...> 24 августа 2022 года Геннадий, настоящий патриот от сердца, по собственному желанию стал участником военной спецоперации на Украине.