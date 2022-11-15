Мобилизованным пообещали дважды выплатить деньги в декабре: новости СВО за 14 ноября

Мобилизованные получат декабрьскую выплату до новогодних праздников

Мобилизованные получат ежемесячные выплаты за декабрь досрочно — до 25 декабря, а не в январе. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем телеграм-канале, опубликовав ответ замминистра Минобороны Татьяны Швецовой на его запрос. Выплаты для мобилизованных проводят с 10-е по 20-е число каждого месяца за истекший месяц (например, за октябрь — с 10 по 20 ноября).



— Минус такой схемы в том, что к новогодним праздникам мобилизованный, а значит, и его семья (жена, мать, дети) оставались без декабрьской выплаты. Чтобы такого не произошло, Минобороны делает исключение: средства за декабрь выплатят в тот же месяц, до 25 декабря, — написал Максим Иванов.

