Возможная приостановка боевых действий и демобилизация студентов ДНР и ЛНР: новости СВО за 13 ноября

Возможность приостановки боевых действий

Возможная приостановка боевых действий на территории Украины может растянуться на шесть месяцев. Такая вероятность возникнет из-за зимы, сообщает New York Times. Дождь и мягкая почва в ноябре, а также еще более холодная погода в дальнейшем замедлит передвижение украинских и российских войск, предполагают в издании.

Демобилизация студентов

Владимир Путин поручил демобилизовать студентов ДНР и ЛНР, которых ранее призвали на военную службу.

— В настоящее время силы народной милиции интегрированы в Вооруженные силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

