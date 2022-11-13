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Спецоперация на Украине

Минометный обстрел Белгородской области и возможные переговоры РФ с Украиной: новости СВО за 12 ноября

Что произошло за последние сутки

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США и Турция надеются на переговоры РФ и Украины

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24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации. Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 11 ноября.

Переговоры РФ и Украины

США и Турция выразили надежду на переговоры двух стран.

— Мы надеемся на переговорный процесс в будущем. Наш президент только что сказал, что этой [спецоперации] необходимо положить конец, достигнув соглашения, — заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит в интервью газете Corriere della Sera, — Но мы хотим, чтобы прерогативой президента Зеленского было определение условий, при которых он сядет за стол переговоров, среди которых уважение границ и признание ответственности за содеянное.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил о планах обсудить с Зеленским его готовность к мирным переговорам с РФ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, что намерен тщательно обдумать возможность встречи с Сергеем Лавровым в случае, если подобное предложение будет.

Обстрел Белгородской области

Губернатор Белгородской области сообщил о том, что несколько сёл в Шебекинском городском округе подверглись минометному обстрелу.

— Пострадавших нет, но есть попадание в газовый распределитель на окраине одного из сёл, — сказал губернатор.

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Крымский мост

В Минтрансе РФ заявили, что движение транспорта по Крымскому мосту возобновили досрочно.

— Сегодня в 14:30 мск на 1,5 часа раньше запланированного срока открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, — говорится в сообщении телеграм-канала министерства.

Херсон без электричества

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в Херсоне разрушена энергосистема. На ее восстановление понадобится один месяц.

— Там не то что графиков — там вообще нет электроэнергии, — цитирует издание Obozrevatel слова Дмитрия Сахарука.

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