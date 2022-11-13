Минометный обстрел Белгородской области и возможные переговоры РФ с Украиной: новости СВО за 12 ноября
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации. Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 11 ноября.
Переговоры РФ и Украины
США и Турция выразили надежду на переговоры двух стран.
— Мы надеемся на переговорный процесс в будущем. Наш президент только что сказал, что этой [спецоперации] необходимо положить конец, достигнув соглашения, — заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит в интервью газете Corriere della Sera, — Но мы хотим, чтобы прерогативой президента Зеленского было определение условий, при которых он сядет за стол переговоров, среди которых уважение границ и признание ответственности за содеянное.
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил о планах обсудить с Зеленским его готовность к мирным переговорам с РФ.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, что намерен тщательно обдумать возможность встречи с Сергеем Лавровым в случае, если подобное предложение будет.
Обстрел Белгородской области
Губернатор Белгородской области сообщил о том, что несколько сёл в Шебекинском городском округе подверглись минометному обстрелу.
— Пострадавших нет, но есть попадание в газовый распределитель на окраине одного из сёл, — сказал губернатор.
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Крымский мост
В Минтрансе РФ заявили, что движение транспорта по Крымскому мосту возобновили досрочно.
— Сегодня в 14:30 мск на 1,5 часа раньше запланированного срока открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, — говорится в сообщении телеграм-канала министерства.
Херсон без электричества
Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в Херсоне разрушена энергосистема. На ее восстановление понадобится один месяц.
— Там не то что графиков — там вообще нет электроэнергии, — цитирует издание Obozrevatel слова Дмитрия Сахарука.