Россия перебросила войска за Днепр: новости СВО за 11 ноября

Россия переправила войска на левый берег Днепра

В Минобороны РФ рассказали о переброске российских войск на левый берег Днепра. По словам ведомства, переход завершился в 5 часов утра по московскому времени и прошел без потерь.



— При переброске на левый берег Днепра ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все российские военнослужащие переправились, потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки не допущено, — сообщили в Минобороны.

