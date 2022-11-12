Россия перебросила войска за Днепр: новости СВО за
11 ноября
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации. Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 11 ноября.
Россия переправила войска на левый берег Днепра
В Минобороны РФ рассказали о переброске российских войск на левый берег Днепра. По словам ведомства, переход завершился в 5 часов утра по московскому времени и прошел без потерь.
— При переброске на левый берег Днепра ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все российские военнослужащие переправились, потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки не допущено, — сообщили в Минобороны.
Также в ведомстве заявили, что по скоплениям живой силы и военной техники украинской армии на правом берегу Днепра наносится огневое поражение. Всего на левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военных, переброшено около пяти тысяч единиц военной техники и материальное имущество. Решение об отводе войск за Днепр было принято 9 ноября во время доклада командующего группировкой российских войск Сергея Суровикина.
В Кремле прокомментировали отвод войск из Херсона
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отход российских войск из Херсона и пояснил, считают ли в Кремле этот ход унизительным. По словам Пескова, в Кремле не жалеют о присоединении Херсона к России.
— Херсонская область — субъект Российской Федерации, этот статус закреплен, здесь не может быть никаких изменений, — отметил Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ высказался и по поводу негативных оценок решения по Херсону, заявив, что «экспертов много, мнения разные, спецоперация продолжается», а затем переадресовал все дальнейшие вопросы по этой теме в Минобороны. Кроме того, Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимир Путин принял решение не ехать на саммит G20 на Бали, а также не выступать на нем в режиме онлайн.
Позднее Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что украинские войска вошли в Херсон. Согласно сообщению ведомства, город возвращается под контроль Киева.
В нормы ГТО включат управление беспилотником и стрельбу из пневматической винтовки
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минпросвещения и Минспорту совместно с Минздравом представить предложения о том, чтобы включить нормативы ГТО в школьные учебные программы по физкультуре. Минспорту нужно проработать с заинтересованными ведомствами изменения в нормативы ГТО, добавив к обязательным дисциплинам метание спортивного снаряда и стрельбу из пневматической винтовки. По мнению Чернышенко, интерес молодежи к комплексу ГТО повысит дисциплина по управлению беспилотником.
Кроме того, Минспорт и Минпросвещения совместно с заинтересованными ведомствами подготовят предложения по проведению для всех желающих (во время каникул) военно-спортивных смен и массовых спортивно-патриотических мероприятий, в том числе на основе игры «Зарница». Это будет проходить на базе детских лагерей.
Рогозин рассказал, чем занимается в зоне СВО
Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что возглавил в зоне СВО группу военных советников, которая сейчас оказывает военно-техническую поддержку войскам ДНР.
— Нами создана инспекторская группа «Царские волки», которая состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт, — рассказал Рогозин. — Ее главная задача — военно-техническая поддержка подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в боевых действиях в рамках специальной военной операции. Группа в настоящее время активно работает в зоне СВО под моим непосредственным руководством. Мы здесь действуем как добровольческое подразделение.
В конце октября Рогозин выкладывал фото с комбатами ДНР, а ранее писал, что доставил в корпус Народной милиции Минобороны ДНР зимнее обмундирование. По словам Рогозина, в зоне проведения СВО он взял себе позывной Космос. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что кадровых решений в отношении Рогозина не принималось.
В Херсоне взорвали Антоновский мост
В ночь на 11 ноября в Херсоне взорвали Антоновский мост. Фотографии со взорванными пролетами моста появились утром в телеграм-каналах. Официально никто не взял на себя ответственность за подрыв. При этом председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев утверждал, что Антоновский мост в Херсоне цел и «находится в прежнем состоянии».
— Антоновский мост не взорван. Он в прежнем состоянии, — сказал журналистам Елисеев, находившийся в тот момент в Симферополе.
В Запорожской области совершили покушение на замминистра культуры
В Мелитополе совершено покушение на замминистра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрея Бойко. Он получил легкую контузию, его жизни ничего не угрожает.
— В ливневый сток около козырька подъезда дома, в котором проживает чиновник, террористы заложили самодельное взрывное устройство. Утром за ним прибыл автомобиль. Устройство сработало, когда мужчина вышел из подъезда, — сообщили местные власти РИА Новости.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Бойко доставили в больницу.
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