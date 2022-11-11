«Потерь не допущено»: в Минобороны рассказали об отводе войск за Днепр

Решение об отводе войск за Днепр было принято 9 ноября во время доклада командующего группировкой российских войск Сергея Суровикина. Позднее в Кремле прокомментировали это решение — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу негативных оценок, заявив, что «экспертов много, мнения разные, спецоперация продолжается», а затем переадресовал все дальнейшие вопросы по этой теме в Минобороны. Кроме того, Песков заявил, что в Кремле не считают этот ход «унизительным».