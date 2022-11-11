«Потерь не допущено»: в Минобороны рассказали об отводе войск за Днепр
Переброска войск завершилась сегодня утром
В Минобороны РФ рассказали о переброске российских войск на левый берег Днепра. По словам ведомства, переход завершился в 5 часов утра по московскому времени и прошёл без потерь.
— При переброске на левый берег Днепра ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все российские военнослужащие переправились, потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки не допущено, — сообщили в Минобороны.
Решение об отводе войск за Днепр было принято 9 ноября во время доклада командующего группировкой российских войск Сергея Суровикина. Позднее в Кремле прокомментировали это решение — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу негативных оценок, заявив, что «экспертов много, мнения разные, спецоперация продолжается», а затем переадресовал все дальнейшие вопросы по этой теме в Минобороны. Кроме того, Песков заявил, что в Кремле не считают этот ход «унизительным».