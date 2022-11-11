В Кремле прокомментировали уход войск из Херсона
Дмитрий Песков заявил, что власти не жалеют о присоединении города к России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отход российских войск из Херсона и пояснил, считают ли в Кремле этот ход унизительным. По словам Пескова, в Кремле не жалеют о присоединении Херсона к России.
— Херсонская область — субъект Российской Федерации, этот статус закреплен, здесь не может быть никаких изменений, — отметил Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ высказался и по поводу негативных оценок решения по Херсону.
— Экспертов много, мнения разные, спецоперация продолжается, — коротко ответил Песков, переадресовав все дальнейшие вопросы по этой теме в Минобороны.
Кроме того, Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимир Путин принял решение не ехать на саммит G20 на Бали, а также не выступать на нем в режиме онлайн.
— Это было решение именно главы государства, связанное с его графиком и необходимостью его нахождения в Российской Федерации, — пояснил Песков.
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9 ноября во время доклада командующего группировкой российских войск Сергея Суровикина министр обороны Сергей Шойгу принял решение приступить к отводу войск за Днепр на левый берег и вывести их из Херсона.