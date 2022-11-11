В Кремле прокомментировали уход войск из Херсона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отход российских войск из Херсона и пояснил, считают ли в Кремле этот ход унизительным. По словам Пескова, в Кремле не жалеют о присоединении Херсона к России.

— Херсонская область — субъект Российской Федерации, этот статус закреплен, здесь не может быть никаких изменений, — отметил Дмитрий Песков.



Пресс-секретарь президента РФ высказался и по поводу негативных оценок решения по Херсону.