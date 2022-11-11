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Спецоперация на Украине

В Кремле прокомментировали уход войск из Херсона

Дмитрий Песков заявил, что власти не жалеют о присоединении города к России

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Решение о выводе российских войск из Херсона было принято 9 ноября

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отход российских войск из Херсона и пояснил, считают ли в Кремле этот ход унизительным. По словам Пескова, в Кремле не жалеют о присоединении Херсона к России.

— Херсонская область — субъект Российской Федерации, этот статус закреплен, здесь не может быть никаких изменений, — отметил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ высказался и по поводу негативных оценок решения по Херсону.

— Экспертов много, мнения разные, спецоперация продолжается, — коротко ответил Песков, переадресовав все дальнейшие вопросы по этой теме в Минобороны.

Кроме того, Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимир Путин принял решение не ехать на саммит G20 на Бали, а также не выступать на нем в режиме онлайн.

— Это было решение именно главы государства, связанное с его графиком и необходимостью его нахождения в Российской Федерации, — пояснил Песков.

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9 ноября во время доклада командующего группировкой российских войск Сергея Суровикина министр обороны Сергей Шойгу принял решение приступить к отводу войск за Днепр на левый берег и вывести их из Херсона.

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Дмитрий ПесковРоссияУкраинаСпецоперацияХерсонОтвод войскДнепр
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