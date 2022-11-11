В России продолжаются суды по мобилизации. Кому удается переспорить военкомат?
Незаконными решения призывных комиссий редко, но признают
Частичная мобилизация, которую Владимир Путин объявил в сентябре, завершилась две недели назад, однако вопросы по мобилизации граждан, которые имели право на отсрочку, до сих пор остаются. Некоторыми случаями начинает интересоваться прокуратура после резонанса в прессе, как было с многодетным отцом из Ярославской области, другим удается отстоять свои права самостоятельно в суде. Мы изучили постановления и поговорили с юристом, чтобы разобраться, в каких случаях суд признает мобилизацию незаконной.
Юрист Евгений Крылов говорит, что в делах о призыве, когда мобилизованный не согласен с решением военкомата, суд встает на его сторону, как правило, если речь идет о брони сотрудника на производстве. Это подтверждает практика — одним из первых, чей иск о признании мобилизации незаконной суд удовлетворил (хоть и частично), стал Алексей Рачеев. Решение по его иску вынес 19 октября Приморский районный суд Санкт-Петербурга. Рачеев просил признать незаконным его призыв на военную службу по мобилизации, поскольку отсрочка ему полагается из-за работы в банке — «организации, которая обеспечивает стабильность национальной платежной системы, инфраструктуры финансового рынка и наличного денежного обращения». То есть это ситуация с так называемой бронью. Суд согласился, что решение призывной комиссии незаконно, обязал рассмотреть вопрос о призыве Рачеева повторно.
С бронью же связано решение Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан: он отменил решение призывной комиссии по 23 сотрудникам Белорецкого металлургического комбината. Как сообщает РБК-Уфа со ссылкой на пресс-службу суда, предприятие включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса и оно поддержало иск сотрудников. В суде представитель компании заявил, что производство выполняет оборонный заказ, и так испытывает нехватку специалистов, так что отсутствие сотрудников может сказаться на производительности завода.
В военкомате тем не менее не считают решение суда справедливым, утверждая, что предприятие своевременно не оформило бронирование, а значит призыв был законным. Военный комиссариат даже подал апелляцию, но она пока не рассмотрена.
— Пока практика показывает, что по брони суд выиграть реально, по другим доводам — практика пока отрицательная, — говорит юрист.
К примеру, в Санкт-Петербурге суд отказал признавать незаконным решение о мобилизации Желала Аматханова, который ссылался на ряд нарушений порядка призыва со стороны военкомата и получение образования. Суд, однако, нарушений не обнаружил, а отсрочка по учебе Аматханову оказалась не положена, поскольку учится он на заочке.
В Красноярске оспорить решение военкомата пытался выпускник военной кафедры Сергей Заборовский. Он объяснял, что никаких навыков на кафедре не получил и даже не знает, по какому принципу ему была присвоена военно-учетная специальность «мастер по обслуживанию систем залпового огня».
— У нас была строевая подготовка, учились маршировать, а иногда просто стояли на плацу и слушали про историю Великой Отечественной войны. В конце обучения нас на три недели отправили в старую танковую часть в Козульке. В основном сидели в казарме, сами танки стояли за забором. Иногда давали задания красить стены, подкрасить танк или натереть колеса БМП. Никаких реальных учений не было, — рассказывает Сергей.
Разбирательство ограничилось двумя короткими заседаниями, в результате которых судья отказала мобилизованному. Суд принял сторону военкомата, юрист которого объяснила позицию своего ведомства так:
— На военных кафедрах они получили определенные навыки, они теперь имеют военно-учетную специальность, прошли стажировку, — цитирует NGS24.RU представительницу военкомата Елену Лобзину. — Мы сейчас ссылаемся на разъяснения президента, который говорил, что прежде всего призываются люди с опытом. То есть оснований для предоставления отсрочки у них нет, они подлежат мобилизации.
Впрочем, по многим искам суды еще не завершены, так что не исключено, что практика изменится и решения в пользу мобилизованных появятся и по другим основаниям. Сейчас в Чите мобилизацию пытается оспорить мужчина, который не проходил срочную службу в армии по состоянию здоровья — ведь не раз говорилось, что призывать будут тех, у кого такой опыт имеется. Звучали даже слова о том, что опыт должен быть боевым. Однако представитель военкомата на суде заявила, что слова президента имели рекомендательный характер, а в указе категории годности не ограничены, кроме категории «Д» — полностью не годен к службе. По этому делу пока решения нет — последнее заседание закончилось на том, что в качестве ответчика будут вызваны представители призывной комиссии Забайкальского края, а пока судья запретил отправлять мобилизованного в зону спецоперации.
Что же касается брони, то подать иск о признании незаконным решения военкомата, если мобилизованному полагается бронь, можно и сейчас. Правда, поскольку частичную мобилизацию власти объявили оконченной, какой эффект от этого будет — непонятно, говорит юрист Евгений Крылов. К тому же, мобилизованные, если иск не был подан ранее, уже находятся в части и подать иск оттуда несколько сложнее.
— В суд мог бы подать тот, на кого мобилизованный заблаговременно оформил доверенность, — говорит юрист. — Находясь в части, он теоретически может оформить такую доверенность у командира, на практике всё несколько сложнее.
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Публичного списка организаций, которые бронируют сотрудников, так и не появилось — информацию мобилизованные могут получить по месту работы. В первые дни мобилизации Минобороны опубликовало перечень сфер деятельности, занятые в которых предприятия могут оформить отсрочку для своих сотрудников, однако он остался не вполне прозрачным.