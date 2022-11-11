В России продолжаются суды по мобилизации. Кому удается переспорить военкомат?

— Пока практика показывает, что по брони суд выиграть реально, по другим доводам — практика пока отрицательная, — говорит юрист.



К примеру, в Санкт-Петербурге суд отказал признавать незаконным решение о мобилизации Желала Аматханова, который ссылался на ряд нарушений порядка призыва со стороны военкомата и получение образования. Суд, однако, нарушений не обнаружил, а отсрочка по учебе Аматханову оказалась не положена, поскольку учится он на заочке.

