Мячики для жонглирования, веник для бани, икона: что брали с собой люди, переехавшие за границу из-за мобилизации

На фото выше — «внутренности» рюкзака 34-летнего Виталия. В России он работал экскурсоводом. Шутит, что переехал в Казахстан из-за большой популярности отдыха в этой стране, которая внезапно выросла в этом году.



— Всегда хотел посмотреть на бескрайние степи и проникнуться казахстанским колоритом, — говорит Виталий.

С собой он прихватил коврик для занятия йогой, а также иглоковрик, который, говорят, помогает от усталости, бессонницы и стресса, коих явно их владелец не смог избежать из-за внезапного переезда.