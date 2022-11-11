Мячики для жонглирования, веник для бани, икона: что брали с собой люди, переехавшие за границу из-за мобилизации
Почти каждый привез с собой ноутбуки для работы и теплые вещи
Когда началась частичная мобилизация, некоторые россияне, дабы не получить повестку в военкомат, спонтанно приняли решение о переезде в соседние страны. Времени для тщательного планирования поездки, а уж тем более дальнейшего будущего, было ничтожно мало, поэтому с собой они прихватили только самое необходимое, ценное и любимое. NGS55.RU продолжает публиковать фотографии вещей и предметов, с которыми горожане перебрались из России за границу. В прошлый раз наш фотограф Евгений Софийчук обнаружил в чемоданах кофемашину, кедровые орехи и тату-машинки. А что еще берут с собой те, кто решил покинуть родные края?
Хотел посмотреть бескрайние степи
На фото выше — «внутренности» рюкзака 34-летнего Виталия. В России он работал экскурсоводом. Шутит, что переехал в Казахстан из-за большой популярности отдыха в этой стране, которая внезапно выросла в этом году.
— Всегда хотел посмотреть на бескрайние степи и проникнуться казахстанским колоритом, — говорит Виталий.
С собой он прихватил коврик для занятия йогой, а также иглоковрик, который, говорят, помогает от усталости, бессонницы и стресса, коих явно их владелец не смог избежать из-за внезапного переезда.
— Взял с собой книгу о буддизме, мячики для жонглирования (иногда практикуюсь), кубик Рубика, бинокль, грелки для обуви (ностальгия по студенческим годам), баночки с витаминами, рисунок, на котором подруга изобразила меня. Банный веник уже приобрел здесь, но, думаю, он является неотъемлемой частью моего комплекта вещей, так как в бане я частый посетитель, — поделился Виталий.
В гостях хорошо
По содержимому сумки 33-летнего Кирилла нетрудно догадаться, что он человек творческий. Он работает креативным продюсером, посему взял с собой квадрокоптер и фотоаппарат. Не оставил дома и подругу-гитару, чтобы вечерами под окнами съемной квартиры покорять новую публику песнями группы 5'nizza или, например, таких исполнителей, как Rozhden и Иван Дорн.
— Очень хочу вернуться домой, но не рассчитываю на это. Как говорится, в гостях хорошо... В этот раз без креатива. Взял только необходимое и то, что может понадобиться для работы, — рассказал Кирилл.
Вещи туриста
23-летний Михаил честно признается: переехал в Казахстан, потому что не хотел попасть под частичную мобилизацию. В России он работал IT-специалистом. В другой стране продолжил работу удаленно. Он рассказывает, что при экстренных сборах сильно не задумывался о том, что брать с собой. Рассчитывал на родственников, которые, в случае чего, могли бы выслать ему необходимые вещи по почте.
— Самое странное, что я взял, — это туристические вещи, так как думал, что надолго останусь за границей, — говорит Михаил.
Собрался как в поход
Михаилу 45 лет. Он работает в сфере IT, занимается разработкой программ. Говорит, что устал от того, что происходит, поэтому решился на переезд в другую страну. Заставить его вернуться могут только непредвиденные обстоятельства. С собой он тоже прихватил всё то, что взял бы в поход: термос, теплые вещи и электронную книгу. Массажер в такой ситуации ему был необходим — для снятия стресса.
Карты, деньги, два телефона
Тестировщику Дмитрию 38 лет. Он переехал в Казахстан один: в России остались жена и дети. Не стал перевозить семью, поскольку планирует вернуться домой. Правда, когда это произойдет, вопрос остается открытым.
— Собирался я впопыхах, брал ключевые вещи, которые важны и нужны были для работы и жизни. Также прихватил всё то, что имеет какие-то триггерные значения — на память, стараясь охватить всё: от тайской нюхалки для носа до шарфа, например.
Непривередливый
27-летний Александр работает моушен-дизайнером — создает анимированную графику. Он тоже планирует когда-нибудь вернуться в Россию.
— Я взял вещи первой необходимости, потому что передвигаться люблю налегке и не очень привередливый. Работаю на ноутбуке, он у меня всегда с собой. Взял немного мелочей, которые напоминают о городе и людях: наклейки, кружку, книжку, — рассказал Александр.
Взял украшения на случай, если не будет денег
Настольные игры, роман Виктора Пелевина и носки с говорящей надписью. Так выглядит содержимое чемодана 26-летнего продавца из магазина Levi’s.
— После начала мобилизации было страшно оставаться, а сейчас страшно возвращаться. Я взял любимую одежду по минимуму и семейные украшения на случай, если закончатся деньги, придется их продать.
Роскошный мастер
34-летний Дмитрий — автомеханик. Если верить надписи на его любимой футболке, он мастерски выполняет ремонт автомобилей. За границу в первую очередь собрал предметы личной гигиены, а также всё то, что поможет утеплиться на случай холодной погоды. В свой чемодан он поместил теплый жилет и носки, связанные бабушкой.
— Из вещей взял всё самое необходимое для жизни. А мне для этого много не нужно, — заключил Дмитрий.
Икона на прощание
А это скромное содержимое сумки 26-летнего учителя истории Максима. С собой он взял теплый свитер, флешку с необходимыми файлами и икону.
— Эту иконку мне вместе с рюкзаком на прощание отдал отец со словами в духе: «Я всегда ношу ее с собой в путешествиях». Самым ценным для меня является, конечно же, ноутбук — мой спутник с 2011 года. В целом же все эти вещи в большинстве своем — стандартный набор любого путешественника, — рассказал Максим.
Планировал переезд
24-летний Павел работает инженером-проектировщиком. Он рассказывает, что давно планировал переехать из России, но оттягивал момент. Частичная мобилизация, как он выражается, стала для него пинком для реализации давнего желания.
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— Возвращаться планирую, только если понадобится сделать какие-нибудь документы для того, чтобы уехать в Европу. Взял с собой самые необходимые вещи. Я работаю удалённо, мне нужен ноутбук, мячик для размышлений (раньше играл с ним со своей собакой). Остальное вроде и так понятно: одежда, туалетка и зарядка.