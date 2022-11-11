Пора домой? Юрист рассказал, что грозит уехавшим от мобилизации и безопасно ли им возвращаться в Россию

Мобилизация правда закончилась?

— Несмотря на то что у нас официальные лица заявили, что у нас не будет официального указа об окончании мобилизации, в юридическом сообществе активно обсуждается этот вопрос. Скажу свое мнение и мнение большинства коллег: указ об окончании мобилизации необходим.

Указ президента об объявлении частичной мобилизации является нормативно-правовым актом, то есть документом, содержащим в себе нормы права. Там сказано только, что мобилизация объявляется с 21 сентября, указан минимальный порядок действий. При этом нет указаний ни на срок действия этого указа, нет количества призываемых лиц. Нам объявили о 300 тысячах, но официальная цифра нигде не указана. В связи с этим оснований для приостановки, прекращения или отмены правового акта нет. Если бы было указание на дату, например, 1 ноября, или указание события при наборе достаточного количества людей или другого, что можно было бы очевидно зафиксировать, то это бы свидетельствовало об окончании частичной мобилизации.