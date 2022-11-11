Пора домой? Юрист рассказал, что грозит уехавшим от мобилизации и безопасно ли им возвращаться в Россию
Если коротко, то не совсем. Но служить не отправят
Частичная мобилизация завершилась в России 28 октября. Хотя никаких сопутствующих документов президент так и не подписал. Во время мобилизации, по официальным данным, призвали около 300 тысяч человек. Добровольцами, по словам министра обороны, пошли 13 тысяч. Из страны при этом с 21 сентября, по разным оценкам, уехало до 700 тысяч человек. Корреспондент NGS24.RU пообщался с юристом Михаилом Кучкиным, чтобы выяснить, безопасно ли возвращаться домой тем, кто покинул страну из-за частичной мобилизации. Публикуем его ответы.
Мобилизация правда закончилась?
— Несмотря на то что у нас официальные лица заявили, что у нас не будет официального указа об окончании мобилизации, в юридическом сообществе активно обсуждается этот вопрос. Скажу свое мнение и мнение большинства коллег: указ об окончании мобилизации необходим.
Указ президента об объявлении частичной мобилизации является нормативно-правовым актом, то есть документом, содержащим в себе нормы права. Там сказано только, что мобилизация объявляется с 21 сентября, указан минимальный порядок действий. При этом нет указаний ни на срок действия этого указа, нет количества призываемых лиц. Нам объявили о 300 тысячах, но официальная цифра нигде не указана. В связи с этим оснований для приостановки, прекращения или отмены правового акта нет. Если бы было указание на дату, например, 1 ноября, или указание события при наборе достаточного количества людей или другого, что можно было бы очевидно зафиксировать, то это бы свидетельствовало об окончании частичной мобилизации.
Пока создается четкое впечатление, что указ действует. Складывается ощущение, что по этому указу можно добирать новых призывников. Но отмены мобилизации надо ждать именно от президента, поскольку по федеральному закону о мобилизационной подготовке в полномочия президента входит издание нормативно-правовых актов в области мобилизационной подготовки и мобилизации. Никто больше на это не уполномочен. Сейчас, по-моему, каждый сам для себя определяет, закончится этим всё или не закончится в наше неспокойное время.
Безопасно ли возвращаться на родину?
— Однозначно сказать, безопасно или нет, нельзя. Если говорить о том, призовут ли тех лиц, кто уехал, то нет — не призовут. Смогут ли их призвать вновь, если возобновится мобилизация? Да, если человек будет соответствовать критериям. Будет зависеть от того, была ли повестка и какого рода она была.
Те, кто покинул страну в период действия указа о частичной мобилизации, ответственности сами по себе не понесут. Потому что ограничений на выезд не было. Но если по человеку было принято решение о призыве и он всё-таки смог покинуть страну, то потенциально ответственность может возникнуть, в том числе и уголовная.
Если человек получил повестку для уточнения данных и тоже покинул территорию РФ, то потенциальная ответственность в рамках Кодекса об административных правонарушениях также может быть.
Если человек получил повестку в руки, но уехал, какое наказание может его ждать?
— Если человек получил первую повестку надлежащим способом, лично в руки, либо она была вручена на работе, и не явился для уточнения данных в военный комиссариат, то возникает административная ответственность. Это влечет штраф от 500 до 3 тысяч рублей. Если человек получил повестку о призыве, когда решение о мобилизации принято, и он не является, то история другая.
24 сентября были внесены изменения в Уголовный кодекс, в статью
Есть еще
А если человек не получал повестку на руки?
— Ответственность не возникнет, если даже к человеку домой приходили, а он дома не находился, был хоть в отпуске, хоть в командировке. Ответственность для него не наступит и не возникнет. Надлежащий способ вручения повестки — либо лично в руки, либо по месту работы. Почта, родственникам оставить, в ящик скинуть — это не порождает правовых последствий.
Могут ли такого человека призвать? Безусловно, но только по новой актуальной повестке, полученной надлежащим способом. Речи о том, чтобы призвать по старой повестке, которую куда-то скинули, быть не может.
Возможно ли, что человека отвезут в военкомат из аэропорта или с вокзала?
— Законом не предусмотрено, чтобы органы власти людей перемещали и отправляли прямиком в военкомат, где в их отношении будут решения какие-то приниматься. Но надо добавить, что такая практика была. Она сильно не афишируется, потому что это не совсем законная история. Истории про «снять с самолета в аэропорту» или про вручение повестки в ресторанах — это истории не про закон, не про право.
Физически полиция может доставить человека в военкомат, но с точки зрения права оснований для этого нету. Таких функций и полномочий у них нет. Полиция может в рамках розыска человека доставить в отдел, установить его личность, взять с него объяснение, даже может от него требовать явиться в военкомат, но напрямую доставлять в военкомат, ограничивая свободу, нет — не может.
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Если полиция всё же настойчиво требует вас проехать с ними, как быть?
— Если вы получаете требование полиции, его нужно исполнить. Если вас задерживают, оформляются определенные документы, определенные основания. Всё это в дальнейшем можно проверить и перепроверить. В последующем можно будет разобрать, было это законно или нет, оспорить.
Нужно всё фиксировать, возможно, связаться со своим юристом, позвонить на горячую линию, телефон доверия, сообщать об этом факте, чтобы он был как-то зафиксирован. Это даст представителям власти повод задуматься о правильности своих действий и вас несколько успокоит, переведет ситуацию в правовое русло.
31 октября в Министерстве обороны заявили, что перестали вручать повестки тем, кого могли призвать в рамках частичной мобилизации. Также мы рассказывали, что делать, если пришла повестка, несмотря на объявление о завершении частичной мобилизации. Ранее депутаты Госдумы предлагали ввести уголовное наказание для уклонистов от мобилизации, вплоть до пятилетнего тюремного срока, правда, быстро передумали.