Выплаты мобилизованным освободили от налогов

— Обращаю ваше внимание: данная выплата производится после заключения контракта о прохождении военной службы. Далее они будут получать денежное довольствие с соответствующими надбавками, как все военнослужащие, проходящие службу по контракту, в зависимости от выполняемых задач, — пояснял Сергей Микищенко.



В отдельном материале мы подробно рассказывали о том, сколько должны получать мобилизованные и кому полагаются разовые выплаты.