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Спецоперация на Украине

Минцифры перестанет принимать от айтишников заявления на отсрочку от мобилизации

Сервис на портале «Госуслуги» открыли в конце сентября

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Некоторым айтишникам, несмотря на бронь, всё же присылали повестки

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Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил «Интерфаксу» о том, что ведомство планирует закрыть на портале «Госуслуги» сервис подачи заявлений на отсрочку от мобилизации сотрудников IT-компаний и телеком-операторов. По его словам, закрытие произойдет 16 ноября.

Максут Шадаев отметил, что около пяти тысяч специалистов, получивших повестки, воспользовались правом на отсрочку, а более 50% всех обращений поступило в первую неделю с момента запуска сервиса. Также, по словам главы Минцифры, после вмешательства Минобороны 65 ошибочно мобилизованных IT-специалистов вернулись из воинских частей.

— У нас несколько случаев осталось, по которым мы сейчас вручную разбираемся, — уточнил министр.

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Сервис по приему заявлений на отсрочку открыли на портале «Госуслуги» 28 сентября. Право на отсрочку могли получить сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторов связи и медиа, имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день. Но, несмотря на это, сотрудникам аккредитованных компаний периодически приходили повестки — например, вот история 45-летнего инженера-программиста из Новосибирска, которого собрались призвать, несмотря на бронь. При этом сама частичная мобилизация уже завершилась, об этом 28 сентября доложил президенту министр обороны Сергей Шойгу.

ОтсрочкаАйтишникиМинцифрыГосуслугиЧастичная мобилизация
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