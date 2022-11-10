Минцифры перестанет принимать от айтишников заявления на отсрочку от мобилизации

Сервис по приему заявлений на отсрочку открыли на портале «Госуслуги» 28 сентября. Право на отсрочку могли получить сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторов связи и медиа, имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день. Но, несмотря на это, сотрудникам аккредитованных компаний периодически приходили повестки — например, вот история 45-летнего инженера-программиста из Новосибирска, которого собрались призвать, несмотря на бронь. При этом сама частичная мобилизация уже завершилась, об этом 28 сентября доложил президенту министр обороны Сергей Шойгу.