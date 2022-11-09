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Спецоперация на Украине

Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов

В СМИ сообщают, что это произошло в ДТП

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Стремоусову было 45 лет

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Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб. Информацию об этом подтвердила «Фонтанке» заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Катерина Губарева. Позднее гибель замглавы Херсонской области подтвердили и в пресс-службе администрации региона. Заявление о смерти Кирилла Стремоусов сделал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

— Он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП, — сообщил Сальдо.

— Огромная трагедия, невосполнимая утрата. Нет слов. Он был настоящим бойцом, патриотом России, честным и смелым человеком. <...> Семье будет оказана вся необходимая поддержка, —написал в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Позднее в Минздраве Херсонской области заявили, что информация о гибели Стремоусова не является официальной, подтверждается лишь сам факт ДТП.

— Как только врачи оценят его состояние — мы предоставим сведения, — заявили в ведомстве.

Стремоусов родился в 1976 году в поселке Гольмовский Донецкой области (УССР), окончил Западноукраинский национальный университет, затем был владельцем компании по производству кормов для рыб. В 2007 году занял руководящую должность в Киевском комитете рыбного хозяйства, но через два года подал в отставку и уехал в Херсон. В 2011 году уехал в США, месяц был разнорабочим в Чикаго, путешествовал автостопом по Штатам, Центральной и Южной Америке.

Вернувшись в Херсон, Стремоусов вел семинары по альтернативной медицине и стал членом нового религиозного движения оккультно-конспирологического характера «Концепция общественной безопасности». Основал политическую организацию «За Президента», поддерживая Виктора Януковича. В период с 2018 по 2019 год — председатель херсонского отделения Социалистической партии Украины, которую на тот момент возглавлял Илья Кива. С 2021 года — член пророссийской партии «Держава».

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Во время пандемии COVID-19 начал продвигать антипрививочные убеждения и теории заговора. В своих роликах он обвинял власти в распространении COVID-19, рассказывал о «биолабораториях США на Украине» и призывал жителей не носить маски и не придерживаться ограничений. После начала спецоперации России на Украине поддержал действия РФ и в начале марта сформировал Комитет спасения за мир и порядок. 26 апреля 2022 года стал заместителем председателя Военно-гражданской администрации Херсонской области.

СпецоперацияХерсонская областьКирилл Стремоусов
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