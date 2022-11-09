Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов



Во время пандемии COVID-19 начал продвигать антипрививочные убеждения и теории заговора. В своих роликах он обвинял власти в распространении COVID-19, рассказывал о «биолабораториях США на Украине» и призывал жителей не носить маски и не придерживаться ограничений. После начала спецоперации России на Украине поддержал действия РФ и в начале марта сформировал Комитет спасения за мир и порядок. 26 апреля 2022 года стал заместителем председателя Военно-гражданской администрации Херсонской области.