Слабовидящим детям в Петербурге предложили разобрать и собрать автомат Калашникова
Необычный мастер-класс состоялся на уроке технологии в школе-интернате
Курс по начальной военной подготовке в российских школах введут со следующего учебного года, но в петербургской школе-интернате
При этом, как отмечает женщина, все учащиеся либо слабовидящие с сохранностью зрения не более
— Здоровых детей тут официально быть не может. У меня один вопрос: почему дети-инвалиды осваивают только автомат Калашникова, почему им не дали снайперские винтовки? — говорит женщина.
«Фонтанка» переадресовала вопрос в школу, и там ответили, что урок проводил учитель ОБЖ, который в тот день замещал преподавателя технологии.
— Я решил, что детям это будет интересно, потому что обычно все ученики в восторге от процесса сборки и разборки автоматов. К тому же это входит в курс ОБЖ по стандартам ФГОС, — рассказал учитель ОБЖ Антон Кузьмин. — Это было по плану рабочей программы, мы это делаем каждый год на уроках. Автоматы учебные, специально предназначенные для школы.
Также учитель отметил, что школьники среди прочего изучают ИЗО.
— Можно поставить вопрос: а зачем ИЗО тотально слепым детям? Но мы же не можем на свое усмотрение выкинуть что-то из учебных программ. Мы можем адаптировать стандарты под особенность наших учеников, но убрать блок из предмета — не можем, — говорит учитель. — Я понимаю, что мои ученики не пойдут служить в армию, но о начальной военной подготовке и основах безопасности государства я им обязан рассказать для их развития.