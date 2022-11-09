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Слабовидящим детям в Петербурге предложили разобрать и собрать автомат Калашникова

Необычный мастер-класс состоялся на уроке технологии в школе-интернате

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Все ученики школы, где прошел необычный урок, либо слабовидящие, либо незрячие

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Курс по начальной военной подготовке в российских школах введут со следующего учебного года, но в петербургской школе-интернате № 1 им. К.К. Грота для детей с нарушением зрения не стали терять времени. Как рассказала «Фонтанке» мама одного из учеников седьмого класса, на уроке технологии школьникам выдали автоматы Калашникова и предложили разобрать их и собрать.

При этом, как отмечает женщина, все учащиеся либо слабовидящие с сохранностью зрения не более 40% на оба глаза, либо незрячие и учатся по системе Брайля.

— Здоровых детей тут официально быть не может. У меня один вопрос: почему дети-инвалиды осваивают только автомат Калашникова, почему им не дали снайперские винтовки? — говорит женщина.

«Фонтанка» переадресовала вопрос в школу, и там ответили, что урок проводил учитель ОБЖ, который в тот день замещал преподавателя технологии.

— Я решил, что детям это будет интересно, потому что обычно все ученики в восторге от процесса сборки и разборки автоматов. К тому же это входит в курс ОБЖ по стандартам ФГОС, — рассказал учитель ОБЖ Антон Кузьмин. — Это было по плану рабочей программы, мы это делаем каждый год на уроках. Автоматы учебные, специально предназначенные для школы.

Также учитель отметил, что школьники среди прочего изучают ИЗО.

— Можно поставить вопрос: а зачем ИЗО тотально слепым детям? Но мы же не можем на свое усмотрение выкинуть что-то из учебных программ. Мы можем адаптировать стандарты под особенность наших учеников, но убрать блок из предмета — не можем, — говорит учитель. — Я понимаю, что мои ученики не пойдут служить в армию, но о начальной военной подготовке и основах безопасности государства я им обязан рассказать для их развития.

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ОБЖСанкт-ПетербургАвтоматАвтомат КалашниковаДетиШколаСлабовидящие
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