Слабовидящим детям в Петербурге предложили разобрать и собрать автомат Калашникова

Курс по начальной военной подготовке в российских школах введут со следующего учебного года, но в петербургской школе-интернате № 1 им. К.К. Грота для детей с нарушением зрения не стали терять времени. Как рассказала «Фонтанке» мама одного из учеников седьмого класса, на уроке технологии школьникам выдали автоматы Калашникова и предложили разобрать их и собрать.

