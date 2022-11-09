Так сколько должны получать мобилизованные и кому положены разовые выплаты? Отвечает Минобороны

По словам Сергея Микищенко, минимальная сумма, которую должен получать мобилизованный, — 195 тысяч рублей. Эта цифра состоит из ежемесячной социальной выплаты (158 тысяч рублей) и денежного довольствия военнослужащего. Вторая часть зависит в первую очередь от оклада по воинской должности, которую занимает военнослужащий, и оклада по воинскому званию и выслуге лет. Словом, 195 тысяч рублей — это минимальная «зарплата» рядового на должности стрелка.



— Если военнослужащий, например, сержант, прапорщик или офицер, у него, в зависимости от воинского звания, а также от воинской должности, будь он командиром отделения, взвода или роты, соответственно, эта сумма будет больше, — говорит Микищенко. — К примеру, командир взвода будет получать около 225 тысяч рублей, а командир батальона — около 243 тысяч рублей.

