Так сколько должны получать мобилизованные и кому положены разовые выплаты? Отвечает Минобороны
Шесть главных вопросов о деньгах новых военнослужащих
В частичной мобилизации, по словам российского президента, поставлена точка, но вопросов с ее окончанием меньше не становится. Один из самых больных — деньги. Мобилизованным обещали платить 195 тысяч ежемесячно, но на практике эти цифры либо значительно меньше, либо денег вообще нет. Например, мобилизованные из Тюменской области рассказывают, что в лучшем случае получают чуть больше тысячи рублей, а новоявленные военнослужащие из Волгограда жалуются, что не получили ни региональных выплат, ни зарплаты. Владимир Путин собирается лично с россиянами обсудить, как обстоит дело с поддержкой мобилизованных (дату назовет Кремль), а пока представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко ответил на главные вопросы о деньгах мобилизованных.
1
Сколько минимально должен получать мобилизованный?
По словам Сергея Микищенко, минимальная сумма, которую должен получать мобилизованный, — 195 тысяч рублей. Эта цифра состоит из ежемесячной социальной выплаты (158 тысяч рублей) и денежного довольствия военнослужащего. Вторая часть зависит в первую очередь от оклада по воинской должности, которую занимает военнослужащий, и оклада по воинскому званию и выслуге лет. Словом, 195 тысяч рублей — это минимальная «зарплата» рядового на должности стрелка.
— Если военнослужащий, например, сержант, прапорщик или офицер, у него, в зависимости от воинского звания, а также от воинской должности, будь он командиром отделения, взвода или роты, соответственно, эта сумма будет больше, — говорит Микищенко. — К примеру, командир взвода будет получать около 225 тысяч рублей, а командир батальона — около 243 тысяч рублей.
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2
Облагается ли довольствие мобилизованного налогом?
Денежное довольствие военнослужащего, призванного в рамках частичной мобилизации, облагается подоходным налогом так же, как и у всех военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Но есть один нюанс: социальная выплата, установленная президентом России в размере 158 тысяч рублей, подоходным налогом не облагается.
— На примере военнослужащего в звании рядового, призванного в рамках частичной мобилизации на должность стрелка: из полагающихся ему 195 тысяч рублей 158 тысяч не будут облагаться налогом, а оставшиеся 37 тысяч будут облагаться подоходным налогом в размере 13%, — объясняет Сергей Микищенко. — Если говорить о денежном довольствии командира взвода в звании лейтенанта, которое составит около 225 тысяч рублей, то социальная выплата в размере 158 тысяч рублей не облагается налогом, а около 68 тысяч рублей за звание, должность командира взвода и выслугу лет облагается налогом в 13%.
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3
С какого момента начинают начислять деньги? Когда и за какой период происходят зачисления?
Деньги военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, начисляются на банковскую карту с 10-го по 20-е число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы. То есть если мобилизованный отслужил с 1 по 31 октября, то с 10 по 20 ноября может ждать пополнения счета. Прослужили меньше — сумму рассчитают пропорционально сроку.
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4
Какие еще выплаты предусмотрены для мобилизованных?
Кроме утвержденного довольствия, согласно приказу министра обороны РФ, дополнительные выплаты к денежному довольствию мобилизованных устанавливаются, как и остальным военнослужащим. Например, им могут быть установлены:
- ежемесячная надбавка за особые условия военной службы;
- ежемесячная надбавка за особые достижения.
Кроме того, мобилизованным положена единовременная выплата. Ее сумма — всё те же 195 тысяч рублей. К ежемесячному денежному довольствию эти деньги отношения не имеют.
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5
Кто может рассчитывать на единовременную выплату в 195 тысяч рублей?
3 ноября президент РФ Владимир Путин распорядился выдать единовременную выплату в 195 тысяч рублей мобилизованным и контрактникам, проходящим службу в ВС РФ. Согласно указу главы государства, эту сумму могут получить все, кто начиная с 21 сентября 2022 года заключил контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более. В том числе мобилизованным. Обязательное условие — контракт.
— Данная выплата производится после заключения контракта о прохождении военной службы, — обращает внимание Сергей Микищенко. — Далее они будут получать денежное довольствие с соответствующими надбавками, как все военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, в зависимости от выполняемых задач.
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6
Семья мобилизованного может получать деньги за него?
Денежное довольствие, надбавки, страховые выплаты и всё остальное начисляется на персональный счет мобилизованного. Но по его желанию деньги могут в полном объеме или частично переводить родственникам. Для этого военнослужащему достаточно оформить доверенность.
— Кроме того, существует возможность оформить дополнительную банковскую карту, привязанную к тому же расчетному счету, который ранее представил военнослужащий, — добавляет Микищенко. — Но это решение военнослужащий принимает самостоятельно и сам оформляет дополнительную банковскую карту.
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