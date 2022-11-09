Когда мобилизованные получат выплаты: новости СВО за 8 ноября

По его словам, минимальный размер денежного довольствия для мобилизованных граждан будет составлять 195 тысяч рублей, но также оно будет зависеть от воинского звания. Микищенко также заявил, что дополнительно к этому срочники и мобилизованные, которые заключили контракт, получат единовременную выплату в том же размере.

Накануне выплатами мобилизованным заинтересовался Путин — во время встречи с губернатором Тверской области он заявил, что планирует лично пообщаться с россиянами на тему поддержки мобилизованных. Ранее семьи мобилизованных из разных регионов жаловались на низкие выплаты или их полное отсутствие.