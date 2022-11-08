Кто из военнослужащих получит президентские 195 тысяч? Ответили в Минобороны
В ведомстве разъяснили порядок начисления единовременной выплаты от Путина
Представитель финансового блока Минобороны РФ Сергей Микищенко объяснил, кто из военнослужащих может претендовать на единовременную выплату в 195 тысяч рублей, установленную указом президента. По его словам, президентская выплата начисляется сразу после заключения контракта о прохождении военной службы на год и более — это касается как срочников, решивших подписать контракт, так и призванных по мобилизации.
— Обращаю ваше внимание: данная выплата производится после заключения контракта о прохождении военной службы. Далее они будут получать денежное довольствие с соответствующими надбавками, как все военнослужащие, проходящие службу по контракту, в зависимости от выполняемых задач, — пояснил Микищенко.
Единовременная выплата начисляется тем, кто заключил контракт с