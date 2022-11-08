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Спецоперация на Украине

Кто из военнослужащих получит президентские 195 тысяч? Ответили в Минобороны

В ведомстве разъяснили порядок начисления единовременной выплаты от Путина

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На единовременную выплату могут рассчитывать мобилизованные, подписавшие контракт

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Представитель финансового блока Минобороны РФ Сергей Микищенко объяснил, кто из военнослужащих может претендовать на единовременную выплату в 195 тысяч рублей, установленную указом президента. По его словам, президентская выплата начисляется сразу после заключения контракта о прохождении военной службы на год и более — это касается как срочников, решивших подписать контракт, так и призванных по мобилизации.

— Обращаю ваше внимание: данная выплата производится после заключения контракта о прохождении военной службы. Далее они будут получать денежное довольствие с соответствующими надбавками, как все военнослужащие, проходящие службу по контракту, в зависимости от выполняемых задач, — пояснил Микищенко.

Единовременная выплата начисляется тем, кто заключил контракт с 21 сентября. Ранее Сергей Микищенко прокомментировал ситуацию с денежным довольствием и другими выплатами мобилизованным. Он заявил, что выплаты денежного довольствия призванным в рамках частичной мобилизации начнутся в ноябре досрочно, с 8-го числа — то есть уже сегодня. В дальнейшем оно будет приходить с 10-го по 20-е число за предыдущий месяц службы. При условии оформленной доверенности или дополнительной банковской карты деньги могут переводить сразу родственникам мобилизованного.

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МинобороныКонтрактникиЧастичная мобилизацияПрезидентская выплата
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