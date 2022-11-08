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Власти определились с решением по поводу двухлетней службы в армии

Ранее с инициативой вернуть двухлетний срок службы выступали депутаты и сенаторы

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Срок службы в армии по призыву сократили с двух лет до одного года в 2008 году. С тех пор депутаты то и дело хотят вернуть двухлетнюю службу

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Ни Министерство обороны, ни Кремль не поддержали идею депутатов и сенаторов увеличить до двух лет срок службы в армии. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника в Совете Федерации и собеседника, близкого к военному ведомству.

По словам последнего, власти посчитали необходимым сделать упор «не на количественной, а на качественной» подготовке военных, и увеличение срока службы этому способствовать не может. Собеседник издания в верхней палате парламента уточнил, что при принятии данного решения в Кремле учитывали позицию выступивших против парламентариев.

В середине октября с предложением увеличить срок службы в армии по призыву до двух лет выступил сенатор Владимир Джабаров. По его мнению, такой подход был бы более эффективным, поскольку за год призывника сложно всему обучить. Позже с такой же инициативой выступал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

— В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года — вполне оптимальный вариант. Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии, — пояснял Шеремет.

Его инициативу поддержал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, который заявил, что «идея будет поддержана», а по этому вопросу пройдут консультации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 3 ноября такие предложения, заявил, что решение в этом вопросе остается за Минобороны.

— Решающий голос за Министерством обороны, всё зависит от его запросов, но пока оно не делало каких-либо заявлений. В администрации [Кремля] это не обсуждается, — заявил Дмитрий Песков.

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