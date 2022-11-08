Власти определились с решением по поводу двухлетней службы в армии

Ни Министерство обороны, ни Кремль не поддержали идею депутатов и сенаторов увеличить до двух лет срок службы в армии. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника в Совете Федерации и собеседника, близкого к военному ведомству.



По словам последнего, власти посчитали необходимым сделать упор «не на количественной, а на качественной» подготовке военных, и увеличение срока службы этому способствовать не может. Собеседник издания в верхней палате парламента уточнил, что при принятии данного решения в Кремле учитывали позицию выступивших против парламентариев.

