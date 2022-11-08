«Здесь так спокойно, нигде ничего не взрывается»: вернувшийся из зоны СВО врач — о работе и жизни в Донбассе

Семье о поездке на территорию Донецка я говорить не стал. Сказать, что еду непосредственно в зону боевых действий, я не мог, потому что это была бы паника, истерика. В связи с тем что началась мобилизация, многих не пустили жёны, мамы, родственники. Я просто сказал, что поехал на работу от министерства в Ростов, по срокам — недели на две. Сказал, что будем принимать поступающих из Донецка. Конечно, когда жена потом узнала, там был тихий ужас.



В Донецке нас встретил Михаил, он сам из Челябинска, но сейчас курирует там многие вопросы. Что меня удивило в Донецке — очень чистый, аккуратный город, даже и не скажешь, что там какие-то военные действия ведутся. Как объяснил Михаил, там как только прилетает, например, на дорогу, тут же всё вырезают и заделывают, как будто ничего и не было. В дом прилетело, если это возможно восстановить, делают моментально. В здание администрации ДНР чуть ли не каждый день прилетают снаряды, если посмотреть, оно всё раздолблено, но его моментально восстанавливают. Мы около него сфотографировались, а через два часа в него был прилет. В городе ходит транспорт, хорошие дороги, разметка, освещение, только людей почти нет.