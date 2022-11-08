Сколько мобилизованных участвуют в боях и будут ли набирать еще: новости СВО за 7 ноября

В Госдуме рассказали, будет ли новый набор мобилизованных

Глава госдумовского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил ТАСС, что не ожидает дополнительного набора на военную службу в рамках частичной мобилизации.



— Много раз говорили, и президент нашей страны говорил, и Минобороны РФ, что по указу было положено 300 тысяч набрать, их набрали. Тут никаких вопросов больше нет, — пояснил Картаполов.



Об окончании мобилизации 28 октября сообщил министр обороны Сергей Шойгу — он также говорил о том, что других мобилизационных заданий не требуется.

