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Сколько мобилизованных участвуют в боях и будут ли набирать еще: новости СВО за 7 ноября

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Чего не хватает мобилизованным, с россиянами обсудит президент

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24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации. Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 7 ноября.

В Госдуме рассказали, будет ли новый набор мобилизованных

Глава госдумовского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил ТАСС, что не ожидает дополнительного набора на военную службу в рамках частичной мобилизации.

— Много раз говорили, и президент нашей страны говорил, и Минобороны РФ, что по указу было положено 300 тысяч набрать, их набрали. Тут никаких вопросов больше нет, — пояснил Картаполов.

Об окончании мобилизации 28 октября сообщил министр обороны Сергей Шойгу — он также говорил о том, что других мобилизационных заданий не требуется.

Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani возвращаются в Россию

Минпромторг запретил параллельный импорт парфюмерно-косметической продукции Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase. Как объяснили в Минпромторге, это связано с тем, что бренды готовы возобновить поставки в Россию.

Косметика и парфюмерия Lancome, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Redken и Kerastase не будут ввозиться в Россию по параллельному импорту — без разрешения владельцев торговых марок, так как бренды готовы возобновить поставки в Россию, сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга.

— Указанные бренды внесены в исключения, и, соответственно, в отношении их невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию, — заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства, уточнив, что исключения вступят в силу через три месяца.

Бренды внесли в список параллельного импорта в начале августа. При этом еще в мае глава ведомства Денис Мантуров сообщал о переговорах по возобновлению поставок косметической продукции ведущих производителей.

ООН пообещала снять ограничения на вывоз российского зерна

Организация Объединенных Наций обещала в ближайшее время снять ограничения на вывоз российского зерна. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат отметил, что у ООН есть время выполнить взятые на себя обязательства до 18 ноября.

Росавиация снова продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга РФ

Росавиация в 43-й раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов российского юга. До 15 ноября нельзя прилететь в аэропорты Ростова-на-Дону, Анапы, Геленджика, Краснодара, Элисты, Симферополя, Брянска, Белгорода, Воронежа, Курска и Липецка. Остальные аэропорты, в том числе международные, работают в прежнем режиме.

Российские авиакомпании организуют перевозки пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Обо всех изменениях вы можете узнать на официальных сайтах авиакомпаний и аэропортов, а также в их аккаунтах в социальных сетях.

Запорожье откажется от гривны с нового года

С 1 января 2023 года Запорожская область откажется от гривны. Об этом РИА Новости сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Единственной официальной валютой с начала следующего года останется российский рубль.

— С 1 января 2023 года в Запорожской области прекращает функционирование бивалютная зона. Гривна больше приниматься не будет. Единственной официальной валютой будет российский рубль. Гривна уйдет в историю, — рассказал Рогов.

В Кремле рассказали, возможны ли переговоры с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, готова ли Россия вступить в переговоры с Украиной. По его словам, Москва остается для такой возможности открыта, но не видит ее.

— Мы неоднократно говорили, что российская сторона остается открытой и готова достигать своих целей путем переговоров, — пояснил Дмитрий Песков. — Но также мы неоднократно обращали внимание всех на то, что в настоящий момент мы не видим такой возможности, поскольку в Киеве кодифицировано — то есть обращено в закон — непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский, сообщив о том, что Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, упомянул, что никаких переговоров с Россией не будет, пока ее президентом является Владимир Путин. Позднее он подписал указ о невозможности переговоров с Путиным.

В Госдуме рассказали, почему продолжают приходить повестки

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил РБК, почему частичная мобилизация закончилась, а повестки мужчинам продолжают приходить. По его словам, это происходит потому, что военкоматам нужно уточнить данные.

— Суть повестки заключается в том, что человек должен прийти и уточнить свои данные в военном комиссариате, что очень многие, да почти все, не делали на протяжении долгих лет. И поэтому военный комиссариат не обладает всей полнотой информации о военнообязанных. А он, военнообязанный, должен эту информацию о себе в военкомат предоставлять, — пояснил Картаполов. — Эти повестки раздают именно для этого, чтобы человек пришел, предъявил документы и сообщил о себе сведения. Их внесут в базу данных, и человек пойдет домой.

Картаполов утверждает, что подозревать продолжение частичной мобилизации в приходящих повестках не стоит. Ранее он говорил, что нового набора мобилизованных не будет.

О завершении призыва в рамках частичной мобилизации президент России Владимир Путин заявил 31 октября.

Владимир Путин намерен лично с россиянами обсудить, как обстоят дела с поддержкой мобилизованных

Президент РФ Владимир Путин намерен встретиться с гражданами России, чтобы узнать, как обстоят дела с выплатами мобилизованным. Особое внимание на эту тему он обратил во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

— Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь, — пообещал президент РФ.

Владимир Путин отметил, что эту тему «нужно напрямую обсуждать».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал ТАСС, что общение пройдет в формате отдельного мероприятия, Кремль объявит о нем позднее.

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Владимир Путин рассказал, сколько мобилизованных сейчас находится в зоне проведения СВО

На встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей Владимир Путин также рассказал, сколько мобилизованных граждан сейчас находится в зоне проведения специальной операции. По его словам, это около 80 тысяч человек. Порядка 50 тысяч из них принимают участие в боевых действиях.

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Владимир ПутинДмитрий ПесковРоссияУкраинаПовесткиСпецоперация на УкраинеАндрей КартаполовЧастичная мобилизация
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