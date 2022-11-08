Сколько мобилизованных участвуют в боях и будут ли набирать еще: новости СВО
за 7 ноября
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации. Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 7 ноября.
В Госдуме рассказали, будет ли новый набор мобилизованных
Глава госдумовского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил ТАСС, что не ожидает дополнительного набора на военную службу в рамках частичной мобилизации.
— Много раз говорили, и президент нашей страны говорил, и Минобороны РФ, что по указу было положено 300 тысяч набрать, их набрали. Тут никаких вопросов больше нет, — пояснил Картаполов.
Об окончании мобилизации 28 октября сообщил министр обороны Сергей Шойгу — он также говорил о том, что других мобилизационных заданий не требуется.
Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani возвращаются в Россию
Минпромторг запретил параллельный импорт парфюмерно-косметической продукции Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase. Как объяснили в Минпромторге, это связано с тем, что бренды готовы возобновить поставки в Россию.
Косметика и парфюмерия Lancome, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Redken и Kerastase не будут ввозиться в Россию по параллельному импорту — без разрешения владельцев торговых марок, так как бренды готовы возобновить поставки в Россию, сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга.
— Указанные бренды внесены в исключения, и, соответственно, в отношении их невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию, — заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства, уточнив, что исключения вступят в силу через три месяца.
Бренды внесли в список параллельного импорта в начале августа. При этом еще в мае глава ведомства Денис Мантуров сообщал о переговорах по возобновлению поставок косметической продукции ведущих производителей.
ООН пообещала снять ограничения на вывоз российского зерна
Организация Объединенных Наций обещала в ближайшее время снять ограничения на вывоз российского зерна. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат отметил, что у ООН есть время выполнить взятые на себя обязательства до 18 ноября.
Росавиация снова продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга РФ
Росавиация в 43-й раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов российского юга. До 15 ноября нельзя прилететь в аэропорты Ростова-на-Дону, Анапы, Геленджика, Краснодара, Элисты, Симферополя, Брянска, Белгорода, Воронежа, Курска и Липецка. Остальные аэропорты, в том числе международные, работают в прежнем режиме.
Российские авиакомпании организуют перевозки пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Обо всех изменениях вы можете узнать на официальных сайтах авиакомпаний и аэропортов, а также в их аккаунтах в социальных сетях.
Запорожье откажется от гривны с нового года
С 1 января 2023 года Запорожская область откажется от гривны. Об этом РИА Новости сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Единственной официальной валютой с начала следующего года останется российский рубль.
— С 1 января 2023 года в Запорожской области прекращает функционирование бивалютная зона. Гривна больше приниматься не будет. Единственной официальной валютой будет российский рубль. Гривна уйдет в историю, — рассказал Рогов.
В Кремле рассказали, возможны ли переговоры с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, готова ли Россия вступить в переговоры с Украиной. По его словам, Москва остается для такой возможности открыта, но не видит ее.
— Мы неоднократно говорили, что российская сторона остается открытой и готова достигать своих целей путем переговоров, — пояснил Дмитрий Песков. — Но также мы неоднократно обращали внимание всех на то, что в настоящий момент мы не видим такой возможности, поскольку в Киеве кодифицировано — то есть обращено в закон — непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.
В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский, сообщив о том, что Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, упомянул, что никаких переговоров с Россией не будет, пока ее президентом является Владимир Путин. Позднее он подписал указ о невозможности переговоров с Путиным.
В Госдуме рассказали, почему продолжают приходить повестки
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил РБК, почему частичная мобилизация закончилась, а повестки мужчинам продолжают приходить. По его словам, это происходит потому, что военкоматам нужно уточнить данные.
— Суть повестки заключается в том, что человек должен прийти и уточнить свои данные в военном комиссариате, что очень многие, да почти все, не делали на протяжении долгих лет. И поэтому военный комиссариат не обладает всей полнотой информации о военнообязанных. А он, военнообязанный, должен эту информацию о себе в военкомат предоставлять, — пояснил Картаполов. — Эти повестки раздают именно для этого, чтобы человек пришел, предъявил документы и сообщил о себе сведения. Их внесут в базу данных, и человек пойдет домой.
Картаполов утверждает, что подозревать продолжение частичной мобилизации в приходящих повестках не стоит. Ранее он говорил, что нового набора мобилизованных не будет.
О завершении призыва в рамках частичной мобилизации президент России Владимир Путин заявил 31 октября.
Владимир Путин намерен лично с россиянами обсудить, как обстоят дела с поддержкой мобилизованных
Президент РФ Владимир Путин намерен встретиться с гражданами России, чтобы узнать, как обстоят дела с выплатами мобилизованным. Особое внимание на эту тему он обратил во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей.
— Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь, — пообещал президент РФ.
Владимир Путин отметил, что эту тему «нужно напрямую обсуждать».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал ТАСС, что общение пройдет в формате отдельного мероприятия, Кремль объявит о нем позднее.
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Владимир Путин рассказал, сколько мобилизованных сейчас находится в зоне проведения СВО
На встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей Владимир Путин также рассказал, сколько мобилизованных граждан сейчас находится в зоне проведения специальной операции. По его словам, это около 80 тысяч человек. Порядка 50 тысяч из них принимают участие в боевых действиях.